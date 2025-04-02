Юля Гаврилина и исполнитель хита «Гламур» Nkeeei встречаются – фото

Юля Гаврилина (фото: Telegram @Gavril1nna)
В Сети активно обсуждают новый роман. Фанаты убеждены, что отношения 22-летней звезды TikTok Юли Гаврилиной и 24-летнего белорусского певца Nkeeei (настоящее имя – Никита Коробыко) вышли на новый уровень.
Исполнитель завирусившегося трека «Гламур» то и дело появлялся в компании Юли на различных мероприятиях, а летом прошлого года после своего концерта в Москве он покинул площадку вместе с тиктокершей.
А пока поклонники гадают, что же происходит между звёздами, издание Super представило кадры, не оставляющие сомнений в том, что пара вместе.
На представленных фотографиях запечатлена Гаврилина за рулём розового Porshe, покидающая парковку своего ЖК в центре Москвы. А на пассажирском кресле сидел Никита. После поездки по городу пара вместе вернулась домой к Юле, где певец пробыл несколько часов. Затем он вышел из подъезда и уехал на каршеринге.
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А пока поклонники гадают, что же происходит между звёздами, издание Super представило кадры, не оставляющие сомнений в том, что пара вместе.
На представленных фотографиях запечатлена Гаврилина за рулём розового Porshe, покидающая парковку своего ЖК в центре Москвы. А на пассажирском кресле сидел Никита. После поездки по городу пара вместе вернулась домой к Юле, где певец пробыл несколько часов. Затем он вышел из подъезда и уехал на каршеринге.
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Анастасия Чинкова