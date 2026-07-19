«Никогда не хотела замуж»: Маша Миногарова рассказала, почему решилась на брак
Маша Миногарова призналась, что любовь помогла изменить своё отношение к свадьбе
Маша Миногарова на VK Fest поделилась подробностями личной жизни и рассказала, как изменилась её позиция по поводу брака. Модель призналась, что долгое время совсем не мечтала о замужестве и не представляла себя в роли невесты. Об этом сообщает StarHit.
По словам Маши, её отношение к свадьбе изменилось после встречи с актёром Александром Горчилиным. Именно сильные чувства к избраннику стали причиной, по которой она пересмотрела свои взгляды на семейную жизнь.
«Я никогда не хотела замуж», — призналась Миногарова, отметив, что любовь смогла изменить её отношение к официальному оформлению отношений.У пары было сразу несколько свадебных мероприятий. Одну церемонию они организовали для самых близких — родственников и друзей семьи. Вторую решили провести отдельно для своего круга друзей, а ещё одна свадьба состоялась в формате съёмки для журнала.
Модель отметила, что для неё важен был не сам статус замужней женщины, а возможность разделить этот момент с любимым человеком и близкими людьми.
Поклонники пары ранее отмечали, что Маша и Александр редко превращают личную жизнь в публичное шоу, поэтому подробности их отношений вызвали большой интерес у аудитории.