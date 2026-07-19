«Никогда не хотела замуж»: Маша Миногарова рассказала, почему решилась на брак

19 июля 2026, 14:49

Маша Миногарова призналась, что любовь помогла изменить своё отношение к свадьбе

Маша Миногарова (Фото: Instagram* / @minogarova)

Маша Миногарова на VK Fest поделилась подробностями личной жизни и рассказала, как изменилась её позиция по поводу брака. Модель призналась, что долгое время совсем не мечтала о замужестве и не представляла себя в роли невесты. Об этом сообщает StarHit.





По словам Маши, её отношение к свадьбе изменилось после встречи с актёром Александром Горчилиным. Именно сильные чувства к избраннику стали причиной, по которой она пересмотрела свои взгляды на семейную жизнь.





«Я никогда не хотела замуж», — призналась Миногарова, отметив, что любовь смогла изменить её отношение к официальному оформлению отношений.