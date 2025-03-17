Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб среди требований к девушке назвал умение готовить

Хабиб (Фото: Инстаграм* @xabibkaa)
34-летний исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов) рассказал о требованиях к будущей возлюбленной. Избранница должна уметь готовить, любить его и ждать. Об этом он объявил журналистам издания 78.ru.
Шарипов поделился, что в настоящее время у него нет дамы сердца, а вот работы много, еще и предстоит плотный гастрольный тур. Певец не собирается успокаиваться, пока не сделает еще одну «Ягоду малинку».
Девушка должна подходить по настроению, внутреннему миру, красоте, объяснил исполнитель. Он полагает, что для начала надо познакомиться.
Хабиб родился в Казани. В 2018 году он приехал в столицу на кастинг шоу на ТНТ, там он выступил с композицией «Шантай». После этого Шарипов начал сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым.
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«Я не то, чтобы закрылся ото всех и никого не рассматриваю… Самое главное — чтобы умела готовить, любила меня и ждала», — обратил внимание Хабиб.
Девушка должна подходить по настроению, внутреннему миру, красоте, объяснил исполнитель. Он полагает, что для начала надо познакомиться.
«Дальше решим», — уточнил Шарипов.
Хабиб родился в Казани. В 2018 году он приехал в столицу на кастинг шоу на ТНТ, там он выступил с композицией «Шантай». После этого Шарипов начал сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым.
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Ольга Енгалычева