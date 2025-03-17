За восемь месяцев супруг Инстасамки нарушил ПДД на 513 тысяч рублей

Moneyken/ Олег Еропкин (Фото: Инстаграм* @realmoneyken)
Хип-хоп исполнитель Moneyken (Олег Еропкин) оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщил Teлеграм-канал PostNews.
Летом прошлого года супруг рэп-исполнительницы Инстасамки приобрел себе машину Lamborghini Urus, стоимость которой достигает 30 млн рублей. С момента покупки автомобиля на имя Еропкина стали поступать штрафа за нарушение ПДД.
За восемь месяцев владения элитным авто Moneyken получил 297 квитанций. Общая сумма штрафов составила 513 тысяч рублей — артист уже все оплатил. Чаще всего, как отметили авторы материала, исполнитель превышал скоростной режим (248 раз). Еще Олег получил 23 квитанции за езду по выделенной полосе и 13 штрафов за несоблюдение требований знаков или разметки.
Ранее выяснилось, что известный российский фигурист Илья Авербух за 64 дня 2025 года на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.
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За восемь месяцев владения элитным авто Moneyken получил 297 квитанций. Общая сумма штрафов составила 513 тысяч рублей — артист уже все оплатил. Чаще всего, как отметили авторы материала, исполнитель превышал скоростной режим (248 раз). Еще Олег получил 23 квитанции за езду по выделенной полосе и 13 штрафов за несоблюдение требований знаков или разметки.
Ранее выяснилось, что известный российский фигурист Илья Авербух за 64 дня 2025 года на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.
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Ольга Енгалычева