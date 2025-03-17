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За восемь месяцев супруг Инстасамки нарушил ПДД на 513 тысяч рублей

За восемь месяцев хип-хоп-исполнитель Moneyken 297 раз нарушил ПДД
Moneyken/ Олег Еропкин (Фото: Инстаграм* @realmoneyken)

Moneyken/ Олег Еропкин (Фото: Инстаграм* @realmoneyken)

Хип-хоп исполнитель Moneyken (Олег Еропкин) оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщил Teлеграм-канал PostNews.
Летом прошлого года супруг рэп-исполнительницы Инстасамки приобрел себе машину Lamborghini Urus, стоимость которой достигает 30 млн рублей. С момента покупки автомобиля на имя Еропкина стали поступать штрафа за нарушение ПДД.

За восемь месяцев владения элитным авто Moneyken получил 297 квитанций. Общая сумма штрафов составила 513 тысяч рублей — артист уже все оплатил. Чаще всего, как отметили авторы материала, исполнитель превышал скоростной режим (248 раз). Еще Олег получил 23 квитанции за езду по выделенной полосе и 13 штрафов за несоблюдение требований знаков или разметки.

Ранее выяснилось, что известный российский фигурист Илья Авербух за 64 дня 2025 года на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.

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«Я его люблю»: Ольга Бузова бросилась в объятия бывшего после свадьбы Давида Манукяна
Ольга Бузова призналась в любви бывшему бойфренду Олегу Майями
17 марта 2025, 20:37

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова снова оказалась в объятиях бывшего возлюбленного Олега Майями. Они держались за руки и обнимались на концерте певца в Москве, после чего исполнительница хита «Мало половин» призналась ему в любви.
Бузова вышла на сцену, чтобы вместе с Олегом исполнить их совместную песню «Такси». После исполнения композиции Ольга заявила о чувствах к Олегу и отметила, что гордится бывшим бойфрендом и желает ему успеха.

«Я его люблю», – заявила Бузова.
В знак благодарности за поддержку на сцене Майями вручил бывшей возлюбленной роскошный букет.

Напомним, что в ноябре прошлого года Бузова и Майями вновь подогрели слухи о романе, поцеловавшись во время концерта, приуроченного к восьмилетию сольной музыкальной карьеры Ольги.

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#шоу-бизнес
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«Открыли свою говномётку»: Татьяна Брухунова резко ответила раскритиковавшим её образ хейтерам
Татьяна Брухунова пригрозила заблокировать хейтеров, критикующих её образы
17 марта 2025, 20:21

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая супруга Евгения Петросяна ответила на критику, обрушившуюся на неё из-за очередного образа. В соцсетях она заявила, что хейтерам придётся или смириться с её стилем, или оказаться заблокированными.
Поводом для критики стал образ 36-летней Татьяны Брухуновой, состоящий из белой водолазки и жилетки в винтажном стиле с голубой оборкой и цветочным принтом. Жена юмориста отметила, что без хейтеров её жизнь была бы очень скучной.

«Как только я зашла сегодня прочитать комментарии под постом, вы, конечно, свою говномётку открыли и с радостью ей воспользовались. Я понимаю, что очень трудно смириться с тем, что кто-то не носит джинсовую футболку и все то, что носит большинство. Но придётся либо смириться, либо я вас отправлю в блок», – написала Брухунова.
Татьяна добавила, что продолжил удалять негативные комментарии и блокировать хейтеров из уважения к нормальным подписчикам, которые не испытывают негативных эмоций от её контента.

В заключение любительница театров привела слова стилиста Александра Рогова: «Стиль – это смелость».

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*запрещён в РФ
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#соцсети
#одежда
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«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
17 марта 2025, 19:53

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, но, судя по проникновенным постам, отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела и отметила, что это единственный плюс от всего происходящего.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что блогер с детства хотела быть привлекательной и завоевывала внимание окружающих красотой.

«Мы можем быть артистичными, активными, показывать свои знания, что-то делать для других людей — по-разному привлекать внимание. Привлекательность через красоту — тоже определенный вариант. Глядя на маму Ирины можно сказать, что тяга к красоте у неё в крови, а хорошие отношения с мамой говоряит о том, что показывать себя красиво внутренне одобряемо. То есть это красота не вопреки, не из-за того, что человек себя не принимает, а именно из-за того, что нравится быть красивой, получать комплименты, получать восхищение — истероидный типаж», — пояснила она.

По словам психолога, Ирина Пинчук не относится к нарциссичному типу людей, которые порабощают других своей потребностью в восхищении.

«Такие истероиды, как она, будут делать операции, ходить к косметологу, но очень аккуратно, потому что красота для них имеет большое значение. Подобные персонажи хорошо подходят для участия в телепроектах. Ирина почувствовала это и в 21 год пришла на "Дом-2"», — сказала Кардиакос.
Пинчук рассказывала, что с детства хотела пойти на актерское, однако реализовать себя смогла как блогер. Психолог отметила, что Ирина выстроила карьеру на красоте и позитиве, а не на злости и зависти.

«Такие люди часто покоряют большие города. А хирургические вмешательства — это показатель того, что она держится за молодость, юность и красоту. Для нее это важно, потому что так она чувствует свою активность», — объяснила собеседница.

Анастасия подчеркнула, что теплая атмосфера принятия и любви в семье Пинчук воспитала в ней уверенность в себе.

«Её самооценка достаточно крепкая. За счет того, что Ирина прожила ряд прилюдных расставаний ("Дом-2" все-таки дает большую почву для тренировки), ей удастся сохранить свою личность при разводе. А надежный тыл и большая поддержка от семьи даст ей ресурс», — заключила эксперт.

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Лера Кудрявцева воспользовалась нейросетью и стала жертвой аферистов
Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников
17 марта 2025, 19:40

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева пожаловалась на мошенников. 53-летняя телеведущая рассказала о нейросети, которая списывает у неё деньги.
Ведущая шоу «Звёзды сошлись» на НТВ решила последовать трендам и воспользоваться нейросетью для обработки фотографий. Кудрявцева перешла на сайт «Фотобудка ИИ», на котором изображения преобразуются нейросетью по заданной стилистике.

Однако получить желаемую услугу ей не удалось. Вместо этого она стала жертвой аферистов.

«Наткнулась на аферистов. Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь у меня списывают деньги», – написала Лера в своём Telegram-канале.
Вскоре выяснилось, что телеведущая перешла по реферальной ссылке, которую получила от некоей Евы. Также она отметила, что условия подписки изменились. Изначально было одно разовое списание, а затем оферта была изменена.

«Ну у меня же времени дофига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что?», – возмутилась звезда.
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«Это уже не та дочь, которую я знал»: похудевшая до 43 кг наследница Сергея Астахова борется с анорексией
Дочь Сергея Астахова рассказала о борьбе с анорексией
17 марта 2025, 19:23

Сергей Астахов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь известного российского актёра Сергея Астахова впервые рассказала о борьбе с анорексией.
Мария стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Она призналась, что расстройство пищевого поведения (РПП) развилось у неё на фоне жёсткой диеты. Впервые проблемы с питанием возникли у девушки в 17-летнем возрасте, когда она захотела скорректировать фигуру. В результате она ограничила рацион до одной лишь гречки.

«Я посидела на таком питании недельку-две, и вскоре дико испугалась попробовать что-то другое. У меня ухудшилось настроение, я не понимала, что со мной происходит. Постепенно я отвыкла от еды и стала её бояться. Минимально я весила 43 килограмма», – откровенно поделилась Мария.
Знаменитый отец не сразу понял, что с дочерью что-то не так. Он видел, что Мария стремительно худеет, но не знал, как ей помочь. В итоге Астахов понял, что дочь не справится сама и отвёл её к врачам.

«Пришёл момент, когда я понял, что это уже не та дочь, которую я знал», – поделился Сергей.
В общей сложности в лечение дочери актёр вложил порядка 700 тысяч рублей. Марию госпитализировали, в клинике она провела месяц. Девушка начала постепенно возвращаться к нормальному питанию и набирать вес. Сейчас Мария активно восстанавливает здоровья и намерена поделиться своим опытом с другими людьми, которые сталкиваются с подобными проблемами.

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