«Я его люблю»: Ольга Бузова бросилась в объятия бывшего после свадьбы Давида Манукяна

Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, но, судя по проникновенным постам, отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела и отметила, что это единственный плюс от всего происходящего.