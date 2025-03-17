«Я его люблю»: Ольга Бузова бросилась в объятия бывшего после свадьбы Давида Манукяна

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова снова оказалась в объятиях бывшего возлюбленного Олега Майями. Они держались за руки и обнимались на концерте певца в Москве, после чего исполнительница хита «Мало половин» призналась ему в любви.
Бузова вышла на сцену, чтобы вместе с Олегом исполнить их совместную песню «Такси». После исполнения композиции Ольга заявила о чувствах к Олегу и отметила, что гордится бывшим бойфрендом и желает ему успеха.
Напомним, что в ноябре прошлого года Бузова и Майями вновь подогрели слухи о романе, поцеловавшись во время концерта, приуроченного к восьмилетию сольной музыкальной карьеры Ольги.
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«Я его люблю», – заявила Бузова.В знак благодарности за поддержку на сцене Майями вручил бывшей возлюбленной роскошный букет.
Напомним, что в ноябре прошлого года Бузова и Майями вновь подогрели слухи о романе, поцеловавшись во время концерта, приуроченного к восьмилетию сольной музыкальной карьеры Ольги.
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Анастасия Чинкова