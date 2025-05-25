Исполнительница хита «Матушка» спела с уличным музыкантом: «Пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать»

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)
Певица Татьяна Куртукова получила широкую популярность после выпуска композиции «Матушка». Многие россияне теперь знают ее главный хит наизусть.
Так, артистка прогуливалась по столице и услышала знакомые строчки — уличный музыкант исполнял ее песню.
Тогда Куртукова подошла к молодому человеку, а затем начала подпевать и пританцовывать. После музыкант спросил у Татьяны, можно ли ее обнять. Та улыбнулась и ответила положительно.
Татьяна, в свою очередь, поблагодарила уличного музыканта за то, что он поет ее песню, а потом похлопала ему.
Певица опубликовала видео в соцсетях. Поклонники оценили такое взаимодействие Куртуковой с фанатом.
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Тогда Куртукова подошла к молодому человеку, а затем начала подпевать и пританцовывать. После музыкант спросил у Татьяны, можно ли ее обнять. Та улыбнулась и ответила положительно.
«Очень клево, что записав такую композицию, вы много людей делаете счастливыми на протяжении многих лет. Это вообще очень круто», — обратился к Куртуковой молодой человек.
Татьяна, в свою очередь, поблагодарила уличного музыканта за то, что он поет ее песню, а потом похлопала ему.
Певица опубликовала видео в соцсетях. Поклонники оценили такое взаимодействие Куртуковой с фанатом.
«И никакой охраны. Кого бояться? Народа?», «Всем важны обнимашки», «Правильно, давно пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать», — написали фолловеры.
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Ольга Енгалычева