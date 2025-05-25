Николь Кидман рассказала об отношениях с дочками: «Обсуждаем самые интимные вещи»

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)
Австралийская актриса Николь Кидман рассказала об отношениях с дочерьми. Звезда призналась, что у них практически нет секретов друг от друга.
У актрисы появились дети в союзе с Китом Урбаном. В настоящее время Сандэй Роуз 16 лет, а Фейт Маргарет — 14. Николь стремится оберегать их публичности, но на этот раз она сделала исключение и рассказала об общении с дочками.
Звезда уточнила, что дочери могут спокойно попросить ее замолчать. Она гордится хорошими и доверительными отношениями с наследницами.
Напомним, у Николь есть взрослые дети от союза с Томом Крузом. Экс-супруги усыновили Изабеллу и Коннора. Девушке теперь 32 года, а молодому человеку — 30 лет.
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«Я очень близка с моими девочками. Я сижу на их кроватях и мы обсуждаем самые интимные вещи, я для них — настоящий проводник», — откровенничала Кидман.
Звезда уточнила, что дочери могут спокойно попросить ее замолчать. Она гордится хорошими и доверительными отношениями с наследницами.
«Я могу извиниться перед ними, я могу дать им отпор. Мне нравятся наши взаимоотношения, и очень приятно, что я могу так сказать», — отметила актриса в разговоре с Allure.
Напомним, у Николь есть взрослые дети от союза с Томом Крузом. Экс-супруги усыновили Изабеллу и Коннора. Девушке теперь 32 года, а молодому человеку — 30 лет.
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Ольга Енгалычева