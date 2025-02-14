Исполнительница хита «Сигма Бой» Betsy поделилась проблемами в школе на фоне своей популярности

Betsy и Мария Янковская (фото: Telegram @betsy_girl)
По словам исполнительницы хита «Сигма Бой» Светланы Чертищевой (Betsy), у нее начались проблемы с учебой из-за своей популярности. Об этом она рассказала 5-tv.ru.
«У меня почти каждый день какие-то мероприятия, приходится пропускать много учебы. Я сейчас перешла на домашнее обучение. У меня помимо обычной школы музыкальная школа и танцы. Мне грустно это все пропускать», — рассказала Betsy.
К тому же исполнительница поделилась тем, что ей нравится выступать на сцене, так как это являлось ее мечтой. Юная звезда пообещала развиваться дальше и уже сейчас довольна результатами своей работы.
Музыку же для девочки пишет ее отец, Михаил Чертищев. Своего папу Betsy назвала секретом успеха песен.
Читайте также:
Катя Лель и исполнительница хита Sigma Boy Светлана Чертищева выпустят совместный трек
Исполнительница хита «Сигма-бой» прокомментировала успех песни на Западе
Исполнительница трека «Сигма-бой» Янковская отправилась покорять Европу
Иван Мусатов