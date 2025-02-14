Исполнительница хита «Сигма Бой» Betsy поделилась проблемами в школе на фоне своей популярности

Три года назад Брэд Питт вступил в отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. 32-летняя возлюбленная актера настроена серьезно, как и он сам. Пока пара не может сыграть свадьбу из-за разногласий по брачному договору. Ситуацию усложнила и новая роль артиста, для которой ему пришлось целоваться с актрисой Керри Кондон.