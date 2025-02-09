Катя Лель и исполнительница хита Sigma Boy Светлана Чертищева выпустят совместный трек

Betsy и Мария Янковская (фото: Telegram @betsy_girl)
Певица Катя Лель и исполнительница популярного хита «Сигма бой» Betsy (Светлана Чертищева) выпустят совместный трек.
Отмечается, что композиция получила название «Делулу». Оно образовано от слова «delusional», которое на русский язык переводится как «бредовый, заблуждающийся, иллюзорный». Этим термином обозначается состояние, при котором человек живёт в фантазиях и не всегда способен адекватно воспринимать реальность.
Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)
Отец 12-летней Светланы, композитор и продюсер Михаил Чертищев заявил, что новая песня его дочери и Кати Лель станет «офигенным мегахитом».
Читайте также:
Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель
Исполнительница хита Sigma Boy может спеть с Doja Cat и другими звёздами
Исполнительница хита «Сигма-бой» прокомментировала успех песни на Западе
Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)
Отец 12-летней Светланы, композитор и продюсер Михаил Чертищев заявил, что новая песня его дочери и Кати Лель станет «офигенным мегахитом».
Читайте также:
Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель
Исполнительница хита Sigma Boy может спеть с Doja Cat и другими звёздами
Исполнительница хита «Сигма-бой» прокомментировала успех песни на Западе
Анастасия Чинкова