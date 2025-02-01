Исполнительница хита «Сигма-бой» прокомментировала успех песни на Западе

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о том, что она якобы оплатила отпуск своему Марчелло Абабию, чтобы тот исполнил роль нового ухажера. По ее словам, все это — лишь сплетни, которые распространяют о ней «недостойные существа».