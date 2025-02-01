Исполнительница хита «Сигма-бой» прокомментировала успех песни на Западе

Мария Янковская (Фото: соцсети)
Песня «Сигма-бой» 11-летней Бэтси и 12-летней Марии Янковской попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Последняя объяснила успех композиции идеальным сочетанием в ней музыки и танца.
Сегодня в столичном VEGAS Сити проходила фан-встреча одной из исполнительниц хита со зрителями, сообщает РИА Новости. Следует отметить, что трек юных звёздочек расположился в престижном музыкальном чарте на довольно высокой седьмой строчке, опередив, например, культовую певицу Кэти Перри с ее хитом I’m His, He’s Mine.
Кроме удачного сочетания мелодического ряда и танцевального ритма, послужившего успеху «Сигма-боя», Мария также отметила, что голоса её и Бэтси (Светлана Чертищева) очень гармонируют и дополняют друг друга.
Читайте также:
Депутат Останина: в песне «Сигма бой» нет глубокого смысла
Исполнительница трека «Сигма-бой» Янковская отправилась покорять Европу
Артемий Лебедев высказался о популярной песне «Сигма-бой»
Кроме удачного сочетания мелодического ряда и танцевального ритма, послужившего успеху «Сигма-боя», Мария также отметила, что голоса её и Бэтси (Светлана Чертищева) очень гармонируют и дополняют друг друга.
«У нас получился очень классный дуэт», — заключила юная певица.
Читайте также:
Депутат Останина: в песне «Сигма бой» нет глубокого смысла
Исполнительница трека «Сигма-бой» Янковская отправилась покорять Европу
Артемий Лебедев высказался о популярной песне «Сигма-бой»
Александр Бойцов