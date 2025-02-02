«Постоянно шучу, что женюсь только на старой и богатой»: Прохор Шаляпин хочет семью и уже придумал имена своим будущим детям

Прохор Шаляпин (фото: соцсети)
Прохор Шаляпин уже долгое время одинок и даже на отдыхе никто не составляет ему компанию. Но артист не теряет надежды встретить женщину своей мечты и наконец стать отцом.
Певец известен своей любовью к взрослым и обеспеченным женщинам. Несколько лет назад не стало его жены – состоятельно канадской бизнес-леди Татьяны Дэвич. Прохор тяжело переживал утрату, но сумел не впасть в депрессию. Теперь он с уверенностью заявляет, что готов жениться и стать отцом. Однако пока у него на примете нет подходящей девушки.
Шаляпин даже придумал имена своим будущим детям. Он рассказал, что настолько хочет стать отцом, что уже заранее подумал об именах. Так, если родится дочь, то он назвал бы её Елизаветой или Анной, а если сын – Иваном или Фёдором.
Вместе с тем, Прохор опасается возможного развода. Его пугает раздел имущества, который в случае с известными персонами часто сопровождается публичным скандалом. Он призвал запретить показывать по телевидению шоу про разводы, поскольку они отбивают желание заводить семью.
Кроме того, по словам Шаляпина, имеются недоработки в законах. Так, при разводе всё достаётся женщине, а права мужчины при этом абсолютно не защищены. Артист призвал довести до ума законы о расторжении брака, чтобы они стали более справедливыми и равноправно рассматривали мужчин и женщин.
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«Хоть я постоянно и шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь ещё более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится. Любовь ведь не выбирают, и неизвестно, к кому у меня вспыхнут чувства. У меня нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, высокая или маленькая – тут ведь дело в химии между людьми. Есть просто сексуальное влечение, а есть что-то большее – настоящая любовь, привязанность на психологическом уровне… И когда я встречу маму своих будущих детей, думаю, цвет её волос и глаз будет для меня неважен», – откровенно рассказал 41-летний шоумен.
Шаляпин даже придумал имена своим будущим детям. Он рассказал, что настолько хочет стать отцом, что уже заранее подумал об именах. Так, если родится дочь, то он назвал бы её Елизаветой или Анной, а если сын – Иваном или Фёдором.
Вместе с тем, Прохор опасается возможного развода. Его пугает раздел имущества, который в случае с известными персонами часто сопровождается публичным скандалом. Он призвал запретить показывать по телевидению шоу про разводы, поскольку они отбивают желание заводить семью.
Кроме того, по словам Шаляпина, имеются недоработки в законах. Так, при разводе всё достаётся женщине, а права мужчины при этом абсолютно не защищены. Артист призвал довести до ума законы о расторжении брака, чтобы они стали более справедливыми и равноправно рассматривали мужчин и женщин.
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Анастасия Чинкова