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«Постоянно шучу, что женюсь только на старой и богатой»: Прохор Шаляпин хочет семью и уже придумал имена своим будущим детям

Прохор Шаляпин хочет семью и уже придумал имена своим детям
Прохор Шаляпин (фото: соцсети)

Прохор Шаляпин (фото: соцсети)

Прохор Шаляпин уже долгое время одинок и даже на отдыхе никто не составляет ему компанию. Но артист не теряет надежды встретить женщину своей мечты и наконец стать отцом.
Певец известен своей любовью к взрослым и обеспеченным женщинам. Несколько лет назад не стало его жены – состоятельно канадской бизнес-леди Татьяны Дэвич. Прохор тяжело переживал утрату, но сумел не впасть в депрессию. Теперь он с уверенностью заявляет, что готов жениться и стать отцом. Однако пока у него на примете нет подходящей девушки.

«Хоть я постоянно и шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь ещё более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится. Любовь ведь не выбирают, и неизвестно, к кому у меня вспыхнут чувства. У меня нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, высокая или маленькая – тут ведь дело в химии между людьми. Есть просто сексуальное влечение, а есть что-то большее – настоящая любовь, привязанность на психологическом уровне… И когда я встречу маму своих будущих детей, думаю, цвет её волос и глаз будет для меня неважен», – откровенно рассказал 41-летний шоумен.


Шаляпин даже придумал имена своим будущим детям. Он рассказал, что настолько хочет стать отцом, что уже заранее подумал об именах. Так, если родится дочь, то он назвал бы её Елизаветой или Анной, а если сын – Иваном или Фёдором.

Вместе с тем, Прохор опасается возможного развода. Его пугает раздел имущества, который в случае с известными персонами часто сопровождается публичным скандалом. Он призвал запретить показывать по телевидению шоу про разводы, поскольку они отбивают желание заводить семью.

Кроме того, по словам Шаляпина, имеются недоработки в законах. Так, при разводе всё достаётся женщине, а права мужчины при этом абсолютно не защищены. Артист призвал довести до ума законы о расторжении брака, чтобы они стали более справедливыми и равноправно рассматривали мужчин и женщин.

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#семья
«У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали»: Сябитова рассказала, почему скрывает личную жизнь от сына и дочери
Сябитова скрывает личную жизнь от сына и дочери, чтобы не травмировать их
02 февраля 2025, 12:01

Роза Сябитова (фото: соцсети)

Роза Сябитова призналась, что отказалась от брака ради детей. У неё были отношения с мужчинами, но она хотела уберечь сына и дочь от травм, связанных со сменами отчимов.
На протяжении многих лет телеведущая помогает найти вторую половинку людям, обратившимся за помощью в программу «Давай поженимся». Теперь сваха всё чаще стала появляться на женских подкастах, где отвечает на вопросы о романтических отношениях.

Сябитова была замужем два раза. Первый её супруг умер в 1990-х от инфаркта, а второй пришёл на «Давай поженимся» в качестве участника. Там они познакомились и вскоре поженились, однако брак продлился всего три года. Несмотря на это, телеведущая никогда не страдала от недостатка внимания от мужчин. Она утверждает, что после двух браков не решалась заключать новый, чтобы не травмировать детей.

«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», – рассказала 62-летняя Сябитова в интервью на YouTube-канале Евы Снежинской.
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«Хотят испортить лицо»: Кате Гордон угрожают из-за Седоковой
Звёздный юрист Катя Гордон показала переписку с угрозами из-за Седоковой
02 февраля 2025, 11:50

Екатерина (Катя) Гордон (Фото: соцсети)

Катя Гордон рассказала, что ей угрожают и вымогают крупную сумму. Активно участвующую в юридических спорах знаменитостей сообщили, что ей хотят испортить лицо, при этом предлагают продать информацию, кто именно собирается это сделать.
«Есть видео, как некие товарищи планируют немного укротить ваше рвение, цена три тысячи долларов, хотите берите, хотите не берите», — пишут Кате с анонимного аккаунта.

Скриншот переписки она опубликовала в своём телеграм-канале. Когда юрист попросила в качестве доказательства прислать фрагмент, то в ответ последовали новые угрозы.

Гордон известна язвительными высказываниями в адрес представителей шоу-бизнеса, против которых ведет дела. В настоящий момент она задействована в процессе, связанном со смертью Яниса Тиммы, являясь адвокатом семьи погибшего спортсмена. Гордон хочет привлечь к ответственности Анну Седокову.

Катя Гордон ополчилась на певицу сразу после смерти Тиммы.

«Человек погиб… А все, что она выжала из себя, — „я в таком аду жила год“. Твою ж мать! То есть он-то ответить не может больше. А уже предпринимаются попытки посмертно облить его говном и намекнуть, какой он был плохой. Хорошо, что есть люди, которые говорят, что он был зожником и очень светлым, добрым человеком, который просто вляпался. И не только он один», — эмоционально высказалась Гордон.

У звездного юриста старые счёты с Седоковой, она обвиняет певицу в том, что та увела у нее Сергея Жорина.

«Я была еще замужем, но Анечка при этом совершенно спокойно расставляла скляночки на полочки, где еще стояли мои кремы», — вспоминает Катя.

Вероятно, на её взгляд, настал очень подходящий момент, чтобы посчитаться за прошлые обиды. Вот только у неизвестных «доброжелателей», которые пишут Кате, может быть своё мнение на этот счёт.

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Певица Виктория Дайнеко призвала ввести закон о запрете домашнего насилия
02 февраля 2025, 11:43

Виктория Дайнеко (фото: соцсети)

Певица Виктория Дайнеко призвала на законодательном уровне запретить любое домашнее насилие. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Дайнеко оставила комментарий под постом астролога Нелли Космос, которая высказалась о законопроекте Госдумы о запрете рекламы тарологов, наносящей «вред нравственным устоям». Вместо рассмотрения таких инициатив астролог призвала депутатов принять закон о криминализации домашнего насилия. Однако она усомнилась в том, что это может случиться в ближайшие 20 лет, поскольку большинство представителей органов власти – мужчины.

Дайнеко в ответ на этот пост уточнила, что жертвами абьюза нередко становятся и мужчины. При этом, из-за отсутствия мер пресечения люди годами страдают от насилия, а затем попадают в тюрьму из-за самозащиты.

«Понятно, что мужчины сильнее женщин и поэтому они больше страдают, но ведь и мужчинам иногда тоже достается… Не должно быть никакого домашнего насилия вообще!», – написала певица.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#семья
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«У некоторых на пожрать денег нет»: Медийные персоны осудили Брухунову
Ирина Безрукова осудила жену Петросяна Брухунову за лицемерие и снобизм
02 февраля 2025, 10:47

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Недавние высказывания супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой о том, что лучше выбирать обычные аксессуары, чем поддельные бренды, вызвали массу критики.
Актриса Ирина Безрукова в программе «Ты не поверишь» на НТВ осудила Брухунову за высокомерие, отдающее снобизмом.

«Хорошо, если ты можешь позволить себе „Бентли“. Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль. Не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно», — сказала артистка.

Безрукова напомнила молодой (относительно мужа) супруге юмориста, с чего она начинала. Актриса подчеркнула, что та «не родлась на Рублёвке и не была женой олигарха», чтобы теперь пыжиться и важничать перед теми, кого она явно считает ниже себя.

Телеведущая Роза Сябитова также не согласна с Брухуновой, поскольку знает немало успешных обеспеченных людей, для которых бренды не имеют никакого значения, одеваться они предпочитают просто и удобно. Сама «модница», судя по фото, далеко нне всегда являлась (и является) иконой стиля.

Резко высказалась в адрес Брухуновой и звёздный юрист Катя Гордон, назвав ее «госпожой Брехуновой».

«Ну извини, госпожа Брехунова, практически у всей страны нет этих самых двух миллионов на сумочку. Более того, у некоторых на пожрать денег нет в эти непростые времена. Так вот, ты сумочками нас не попрекай!» — возмущалась Гордон.

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Ида Галич опубликовала трогательное видео с реакцией сына на её беременность
02 февраля 2025, 10:42

Ида Галич с сыном Лео (фото: соцсети)

Поклонники заподозрили блогера Иду Галич в беременности во время её поездки в Париж на Неделю моды. Совсем скоро она подтвердила эти слухи, а теперь рассказала своему сыну о скором пополнении в семье.
Ида опубликовала трогательный ролик, в котором сообщает сыну Леону, что у него скоро появится братик или сестрёнка. Правда сначала мальчик подумал, что мама просто съела много еды.


Галич рассказала, что ей поступило много вопросов о том, как же отреагировал старший ребёнок на её беременность. По словам телеведущей, он сам всё понял одним из первых. Она думала, что разговор об этом состоится намного позже, но хорошо, что она успела включить камеру и запечатлеть этот прекрасный момент.

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#соцсети
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«Кукольное выражение лица»: пластический хирург — о пластике Анны Седоковой
Пластический хирург объяснила преображение Анны Седоковой
02 февраля 2025, 10:36

Анна Седокова (Фото: соцсети)

С момента смерти Яниса Тимма, Анна Седокова старается как можно дальше дистанцироваться от публики: почти не пишет в социальных сетях и закрыла возможность комментариев своих постов. Пользователи Сети обвиняют Анну в том, что произошло с баскетболистом, многие уверены, что именно ее поведение стало для него последней каплей.
В январе в эфир вышло шоу «Три аккорда» на Первом канале. Во втором выпуске программы Анна вышла на сцену в свадебном платье, что тут же связали со смертью бывшего мужа. Однако передача снималось задолго до трагедии, поэтому обвинения в цинизме излишни, напоминает портал Woman.ru. Кроме того, на момент записи шоу Анна уже считала себя свободной женщиной, строила свои планы и сразу после съемок сделала пластическую операцию.

Внешность артистки изменилась в сторону так называемого baby face («детское лицо» - прим. ред.). Пластический хирург Мадина Байрамукова подтверждает эту информацию.

Специалист полагает, что Анне был сделан эндоскопический лифтинг средней и верхней трети лица с удалением лишних филеров из области щек и скул. Также врач допускает, что была выполнена операция булхорн, которая меняет вид губ и носа.

«За счет этой операции сократилось расстояние между носиком и верхней губой. Это как раз указывает на эту операцию. Булхорн придает лицу более кукольное выражение. Анна посвежела, стала выглядеть моложе», — заключила хирург.

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«Я просил о популярности у дьявола. Хотел быть королём»: Моргенштерн* рассказал о расплате за ошибки юности
Моргенштерн заявил, что просил популярности у дьявола и теперь расплачивается
02 февраля 2025, 10:24

Моргенштерн* (фото: соцсети)

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя – Алишер Валеев) сейчас проходит лечение в реабилитационном центре для зависимых в Израиле. Музыкант ответил на вопросы, которые волнуют его подписчиков.
Алишер запустил стрим, в ходе которого отвечал на вопросы, которые задали поклонники. Один из них спросил: «Правда ли, что ты заключил контракт с дьяволом?». В ответ артист подчеркнул, что это волнует многих и активно обсуждается в сети.

«Я вам так скажу, у меня был такой моментик... Если, конечно, это не ложное воспоминание. В период юношества, лет в 15-16, я прям просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет. Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, может, и да», – заявил Моргенштерн*.
Также рэпер рассказал, как оказался в рехабе. Он понял, что с ним что-то не так, хотя до последнего не замечал проблем. Он был убеждён, что может пить всю жить, ведь он бессмертный.

В частности, он заметил за собой резкую смену настроения, что сказывалось как на нём, так и на окружающих. Врачи диагностировали ему биполярное расстройство психики. К тому же, вместе с алкоголем Алишер употреблял запрещённые вещества, что ещё больше ударяло по его организму.

«Я понял, что я Бог. Потом я понял: нет, это слишком, я Божий сын, я дьявол во плоти и послан сюда свыше вершить великую миссию. И я начал общаться с Богом. Когда он начинает тебе отвечать, это уже клиника. Мне начали в голову приходить планы по спасению мира. Мне казалось, что мир – симуляция, за мной постоянно наблюдают», – отметил артист.
Кроме того он вспомнил, что репетировал речь, с которой обратится к президентам разных стран. Хотел создать и своё государство, в котором станет королём. Он называл себя именами великих царей и даже написал собственную Конституцию. Однако после этого у артиста началась депрессия, ему стало казаться, что он недостоин жить.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#алкоголь
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«Попаду в ад»: О чём сожалел Отар Кушанашвили в момент клинической смерти
Отар Кушанашвили рассказал, о чём думал в момент наступления клинической смерти
02 февраля 2025, 09:09

Отар Кушанашвили (Фото: сооцсети)

Скандально известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пережил две клинические смерти во время борьбы с тяжёлой онкологией. Он опровергает распространённый миф о «свете в конце тоннеля», но признаёт, что болезнь и всё пережитое в связи с ней заставило его по-другому взглянуть на мир.
Врачи обнаружили у Кушанашвили рак летом прошлого года, напоминает издание StarHit. Он жаловался на сильные боли в животе, которые закончились госпитализацией. В ходе обследования выяснилось, что у журналиста онкология. Пройдя курс химиотерапии и несколько операций, Отар сумел победить недуг, хотя ему до сих пор порой приходится непросто. Сам Кушанашвили говорит, что всегда был уверен, что не сдастся и победит болезнь благодаря своей неуёмной жажде жизни.

Друзья, знакомые и коллеги телеведущего поражаются его выдержке. Сам он признаётся, что когда приходит н съёмки телепередачи или просто заходит в ресторан пообедать, люди аплодируют ему стоя.

После одной из операций, проведённой летом 2024 года, 54-летний Кушанашвили впал в кому и пережил две клинические смерти. Врачи давали не слишком оптимистичные прогнозы, но дерзкий и языкастый журналист выкарабкался, решив, что он ещё не всё и не всем на этом свете сказал и доказал.

Многие интересуются, что люди видят и чувствуют на пороге смерти, пусть и клинической, о чём они думают. Отар развенчал миф о свете, которым многим видится в конце длинного тоннеля или коридора.

«Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я помню хорошо. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай все-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят», — сказал ведущий программы «Каково?!».

Ещё Кушнашвиили рассказал, что чувствовал сожаление из-за того, что не додал любви своим родным и близким, а теперь, возможно, уже поздно. Оказавшись между жизнью и смертью, он вдруг понял, что должен был уделять им больше внимания и заботы.

«Думал, что отца, маму, брата недолюбил. С детьми надо было ласковее быть. Открываю глаза и думаю: "Господи, что мне мешало обнять всех в тот момент?"» — вспоминает журналист.

После всего пережитого Отар Кушаншвили явно стал смотреть по-новому на жизнь и смерть, любовь и ненависть и всё, что происходит в этом суетном мире. Но он по-прежнему заряжает зрителей своим жизнелюбием и энергией.

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#любовь
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#съёмки
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«Ты родишь урода»: Певица Суханкина рассказала об ужасах своего второго брака
Певица Маргарита Суханкина поделилась рассказом о неудачном втором браке
02 февраля 2025, 08:16

Маргарита Суханкина

Солистка и поначалу тайная звезда группы «Мираж» Маргарита Суханкина выходила замуж четыре раза. Вторым ее мужем был музыкант Большого театра по имени Александр, и этот брак оказался самым неудачным.
Их познакомила подруга, когда Суханкина только начала отходить от развода с немецким ресторатором Антуном Маруной. На момент знакомства у Александра уже намечались серьезные проблемы с алкоголем, Маргарита считала, что сможет помочь ему справиться с этим.

«Он был как-то заброшен, и я решила, что могу и должна ему помочь», — разоткровенничалась Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Зависимость Александра от алкоголя была воспринята Маргаритой как вызов, хотя близкие просили ее удержаться от этих отношений. Ее отец сказал ей тогда:

«Ты ничего не сделаешь. Он должен захотеть это сам. Либо он сам пьет, либо сам не пьет», — вспомнила артистка.

То, что папа оказался прав, Маргарита поняла только после сделанного по глупости аборта. Его инициатором был Александр, считавший, что из-за пристрастия к спиртному ребенок родится умственно-отсталый. Он говорил певице, что она родит дебила или урода и обречёт себя на всю жизнь.

«И я испугалась, дурочка, конечно, пошла на позднем сроке делать аборт», — добавила певица.

Через несколько месяцев Суханкина снова забеременела. На этот раз она просто поставила супруга перед фактом, что будет рожать, независимо от его мнения. Однако малыш умер в утробе на восьмом месяце. Эта трагедия стала финальной точкой во втором браке звезды.

«Я тут же с ним рассталась. Он пытался меня возвращать, приходил с подарками, клятвенно обещал, что мы забудем эту историю, мы будем жить дальше, рожать детей. Как раз после того случая у меня с деторождением начались колоссальные проблемы», — с горечью заключила артистка.

У Маргариты Суханкиной двое приёмных детей. Личность своего нового избранника певица не раскрывает.

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