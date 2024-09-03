Певец Сумишевский объяснил феномен «Третьего сентября»

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Певец Ярослав Сумишевский заявил, что популярность композиции артиста Михаила Шуфутинского «Третье сентября» обусловлена её необычным текстом.
«Я тогда работал в ресторанах, ее стали часто заказывать. Я ещё думал, что это за песня, почему она так нравится. «Третье сентября». Казалось, слова не песенные, не литературные», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сумишевский.
Повлиял здесь и выбор даты, которая стала своеобразной «фишкой» Шуфутинского, считает артист.
Ранее сам Михаил Шуфутинский однажды заявлял, что положительно относится к мемам на тему этой композиции, к такой народной любви в сети, и считает традицию цитирования этой песни каждый год 3 сентября потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой.
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