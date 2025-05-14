«Исполнял мною любимые песни»: 52-летняя жена Михайлова одела мини-платье в день рождения

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жена певца Стаса Михайлова Инна встретила 52-летие, нарядившись в алое мини-платье с перьями. Праздник проходил в закрытом формате, поэтому прессу не пригласили. Однако виновница торжества все же предоставила фотоотчет в социальных сетях.
Стоит отметить, что у Инны Михайловой не только роскошный образ, но и стройные ноги. Красоту дополняла дорогая сумка. На мероприятии в караоке была взрослая дочь именинницы Ева от прошлого брака. Стас Михайлов исполнял свои композиции, радуя жену.
Фото: Instagram*/inamikhaylova
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Фото: Instagram*/inamikhaylova
«Муж исполнял мною любимые песни!» — поделилась Инна Михайлова.Она поблагодарила родных за прекрасно проведенное время. Стас Михайлов отметил 56-летие в прошлом месяце.
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Никита Кротов