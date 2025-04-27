«Испортили ребёнку жизнь»: дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за бешеной популярности матери

Анна и Софья Ардовы (фото: Telegram @anna_ardova)
Актриса Анна Ардова призналась, что бешеная популярность, которая обрушилась на неё после выхода сериала «Одна за всех», негативно сказалась на её детях. Софья и Антон не могли вести нормальную жизнь, а учёба в театральном училище давалась им нелегко.
Дочь звезды Софья Ардова снимается в кино с детства. Однако ей, как и многим детям звёзд, пришлось столкнуться с хейтом ровесников, когда она поступила в театральное училище. Аналогичная история и с её младшим братом Антоном.
Оба ребёнка Ардовой самостоятельно поступили в Московскую театральную школу Олега Табакова, несмотря на то, что мама могла спокойно пристроить их, позвонив нужным людям.
«Я уже бабка»: звезда шоу «Одна за всех» Анна Ардова рассказала о рождении внучки
Анна Ардова призналась, что делала пластику лица
Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»
Оба ребёнка Ардовой самостоятельно поступили в Московскую театральную школу Олега Табакова, несмотря на то, что мама могла спокойно пристроить их, позвонив нужным людям.
«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: „Я пойду одна и не смей там появляться!“ Это был как раз самый разгар „Одной за всех“ А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь, ребенку-то вот», – высказалась Ардова.Также дети знаменитостей постоянно сталкиваются с тем, что их сравнивают с родителями, как по внешности, так и по характеру. А поскольку в театральной среде высокая конкуренция, родственников звёзд регулярно обвиняют в блате. Не обошла такая тенденция и детей Ардовой.
«Дети страдают от того, что их сравнивают со мной. Соня была на каких-то пробах лет пять назад, пришла вся в слезах. Жаловалась, что какой-то чувак стал её добивать, мол, тебя мамаша пихает везде», – заявила Ардова, слова которой приводит StarHit.Читайте также:
«Я уже бабка»: звезда шоу «Одна за всех» Анна Ардова рассказала о рождении внучки
Анна Ардова призналась, что делала пластику лица
Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»
Анастасия Чинкова