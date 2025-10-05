«Они ничего не знают про любовь!»: Рэпер Баста объявил войну психологам

05 октября 2025, 08:20

Рэпер Баста рассказал, почему не воспринимает психологов всерьёз

Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пришёл на презентацию своего нового мюзикла «Любовь без памяти». На мероприятии артист ответил на вопросы журналистов и рассказал о своём взгляде на чувства. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Вакуленко заявил, что считает правильным любить без памяти. Он отметил, что не воспринимает всерьёз психологов, которые рассуждают о любви. По мнению музыканта, эти специалисты не понимают сути высокого чувства.

«Правильно ли любить без памяти? А по-другому нельзя! Не слушайте психологов, они много болтают лишнего, они ничего не знают про любовь! Не верьте им. С любовью они ничего не могут сделать. Это выше человеческого», — заявил рэпер.