Анна Седокова заявила о готовности остаться без мужчины

05 октября 2025, 08:56

Анна Седокова назвала детей и веру в Бога своей главной опорой

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова в эфире радио «Русский хит» рассказала о своём взгляде на личную жизнь.





Седокова сообщила, что чувствует себя абсолютно счастливой. Ведущие спросили артистку о возможных отношениях. Певица ответила, что хотела бы встретить мужчину, который способен поддерживать, любить и обожать.



При этом Анна подчеркнула: даже если такой спутник не появится, это не станет для неё разочарованием. Она не боится одиночества, поскольку уверена, что Бог и дети всегда останутся с ней.

«Бог подарил мне детей — я суперсчастлива. И даже если я останусь одна, я не буду одинока. Со мной Бог всё время рядом», — заявила артистка.

