Татьяна Брухунова раскрыла график выходных Петросяна
Татьяна Брухунова показала, как её супруг Евгений Петросян проводит выходные дни с детьми. Соответствующие фотографии она разместила в своём блоге.
На одном из предоставленных снимках юморист сидит дома с сыном Ваганом. По словам Брухуновой, по выходным отец и сын часто вместе смотрят мультфильмы. Помимо этого, Татьяна опубликовала фото с дочерью Матильдой. Они вдвоём посетили театр, где смотрели детский спектакль «Мамонтёнок».
Напомним, что сын Ваган родился у пары 13 марта 2020 года. Родители выбрали для него имя в честь деда, отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича Петросяна.
Ранее Татьяна Брухунова ответила на слухи о якобы бесплатном праздновании юбилея Петросяна.
