Татьяна Брухунова раскрыла график выходных Петросяна

27 сентября 2025, 21:16

Татьяна Брухунова рассказала, как Петросян проводит время с детьми

Евгений Петросян с детьми (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Татьяна Брухунова показала, как её супруг Евгений Петросян проводит выходные дни с детьми. Соответствующие фотографии она разместила в своём блоге.