Источник раскрыл подробности личной жизни Джессики Альбы после развода
Us Weekly: Актриса Джессика Альба готова к новым знакомствам после 17 лет брака
Американская киноактриса Джессика Альба после развода наслаждается свободой и активно ходит на свидания. Как пишет Us Weekly, женщина не готова вступать в отношения, ее интересуют новые знакомства. До этого бизнесвумен была в браке 17 лет.
«Она не состоит в отношениях, но с удовольствием принимает ухаживания», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника, звезда много времени проводит с подружками, а однажды ее даже видели в компании неизвестного мужчины в парке. Джессика стала более спонтанной, говорится в материале.
У знаменитости, помимо личной жизни, есть перемены: она ищет новое жилье для себя и детей и продает семейный особняк в Беверли-Хиллз за 19 миллионов долларов.
Джессика Альба воспитывает троих детей: семилетнего Хейса, 13-летнюю Хевен и 16-летнюю Онор. Источник добавил, что артистка собирается «начать новую главу вместе с детьми».
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