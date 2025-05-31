Источник раскрыл подробности личной жизни Джессики Альбы после развода

31 мая 2025, 13:39

Us Weekly: Актриса Джессика Альба готова к новым знакомствам после 17 лет брака

Джессика Альба (Фото: Instagram*/jessicaalba)

Американская киноактриса Джессика Альба после развода наслаждается свободой и активно ходит на свидания. Как пишет Us Weekly, женщина не готова вступать в отношения, ее интересуют новые знакомства. До этого бизнесвумен была в браке 17 лет.







«Она не состоит в отношениях, но с удовольствием принимает ухаживания», — сообщил инсайдер.