Певица Распутина официально вышла замуж за бизнесмена Захарова

22 сентября 2025, 19:15

Маша Распутина и Виктор Захаров (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная певица Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, с которым прожила в гражданском браке более четверти века. Торжество прошло в условиях строжайшей секретности и стало настоящим сюрпризом для поклонников.





Об этом МК.ru рассказал сам супруг звезды.





«Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку», – отметил Виктор Евстафьевич.