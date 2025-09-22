Достижения.рф

Певица Распутина официально вышла замуж за бизнесмена Захарова

Маша Распутина и Виктор Захаров (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная певица Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, с которым прожила в гражданском браке более четверти века. Торжество прошло в условиях строжайшей секретности и стало настоящим сюрпризом для поклонников.



Об этом МК.ru рассказал сам супруг звезды.

«Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку», – отметил Виктор Евстафьевич.
Для церемонии артистка выбрала белоснежное платье, пошитое на заказ, а жених предстал в классическом костюме.

Захаров поделился, что после торжества чувства Распутиной к нему точно изменились – она стала любить супруга ещё больше.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0