Певица Распутина официально вышла замуж за бизнесмена Захарова
Известная певица Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, с которым прожила в гражданском браке более четверти века. Торжество прошло в условиях строжайшей секретности и стало настоящим сюрпризом для поклонников.
Об этом МК.ru рассказал сам супруг звезды.
«Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку», – отметил Виктор Евстафьевич.Для церемонии артистка выбрала белоснежное платье, пошитое на заказ, а жених предстал в классическом костюме.
Захаров поделился, что после торжества чувства Распутиной к нему точно изменились – она стала любить супруга ещё больше.