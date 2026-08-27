«Склизкая субстанция»: Кирилл Емельянов столкнулся с критикой после слов о попутчице в самолёте
Актёр Кирилл Емельянов назвал попутчицу «склизкой субстанцией» и вызвал шквал критики
Актёр Кирилл Емельянов оказался в центре скандала после того, как оскорбил попутчицу в самолёте, назвав её «склизкой субстанцией». Видео с его словами разлетелось в Сети и собрало миллионы просмотров. Ситуацию обсудили в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Артист пожаловался на то, что соседка по креслу из-за своего веса заняла два с половиной места и доставляла ему своим присутствием дискомфорт в течение трёхчасового перелёта. Емельянов добавил, что заплатил за билет деньги и рассчитывал провести время приятно. С его точки зрения, было бы полезно ввести для тучных пассажиров двойной тариф и отдельную зону.
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«Девушка, которая летела со мной, для меня — просто субстанция. Извините, что говорю такое, но это действительно было что-то склизкое, вонючее и потное. (...) Человек жрет как не в себя, смердит, а ты должен терпеть. Это самое страшное, что может быть», — высказался звезда сериала «Кадетство».Блогер Даша Герман выступила в защиту полных людей, осудив унизительные формулировки актёра. Она заявила, что публичная личность должна нести ответственность за свои слова и помнить, какой негативный эффект они могут оказать на некоторых поклонников.
В студии программы Емельянов позже извинился, признав, что переборщил на эмоциях. От своей позиции он не отступился, но на этот раз выразил мнение более аккуратно. Актёр подчеркнул, что люди, запускающие себя, вызывают у него отторжение, и с этим нужно бороться.