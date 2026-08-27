«Склизкая субстанция»: Кирилл Емельянов столкнулся с критикой после слов о попутчице в самолёте

27 августа 2026, 06:09

Актёр Кирилл Емельянов назвал попутчицу «склизкой субстанцией» и вызвал шквал критики

Кирилл Емельянов (Фото: Instagram* @otec_kirill)

Актёр Кирилл Емельянов оказался в центре скандала после того, как оскорбил попутчицу в самолёте, назвав её «склизкой субстанцией». Видео с его словами разлетелось в Сети и собрало миллионы просмотров. Ситуацию обсудили в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.





Артист пожаловался на то, что соседка по креслу из-за своего веса заняла два с половиной места и доставляла ему своим присутствием дискомфорт в течение трёхчасового перелёта. Емельянов добавил, что заплатил за билет деньги и рассчитывал провести время приятно. С его точки зрения, было бы полезно ввести для тучных пассажиров двойной тариф и отдельную зону.





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«Девушка, которая летела со мной, для меня — просто субстанция. Извините, что говорю такое, но это действительно было что-то склизкое, вонючее и потное. (...) Человек жрет как не в себя, смердит, а ты должен терпеть. Это самое страшное, что может быть», — высказался звезда сериала «Кадетство».