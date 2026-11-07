Оксана Самойлова озадачила поклонников заявлением о новой жизни
Оксана Самойлова вернулась в соцсети после перерыва и сообщила, что больше не станет показывать свою новую жизнь. По её словам, «старой было слишком много».
В нескольких сторис она поделилась новостями и заявила, что за время молчания разучилась вести блог.
При этом Оксана успела записать трек, снять клип и отправиться в горы. Об отдыхе многодетная мать тоже не забывает: Самойлова сказала, что по максимуму проводит время с детьми и готовится к Новому году — присматривает украшения и подарки.
Кроме того, блогер отметила, что пауза в соцсетях пошла ей на пользу. Она не стала раскрывать подробности того, как именно изменилась её жизнь, но дала понять, что теперь намерена держать личные моменты при себе.
Читайте также: