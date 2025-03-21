Итоговый выпуск «Вестей» на «России-1» проведёт Евгений Попов – Дмитрий Киселёв нуждается в лечении

Евгений Попов (фото: Telegram @vladivostok1978)
Итоговый выпуск «Вестей» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 23 марта, проведёт журналист Евгений Попов. Об этом в пятницу РИА Новости сообщил ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв.
Он пояснил, что заболел пневмонией, и врачи прописали ему больничный режим. В связи с этим выпуск новостей с итогами недели проведёт Попов, который обычно по будням ведёт программу «60 минут» вместе с Ольгой Скабеевой.
Киселёв отметил, что Попова на его место рекомендовало руководство ВГТРК, поскольку журналист уже вёл итоговый выпуск новостей прошлым летом, во время отпуска основного ведущего.
В беседе с агентством Киселёв подчеркнул, что Попов очень яркий, талантливый и способный журналист. Он выразил уверенность, что воскресный выпуск получится интересным, а сам он как всегда остаётся вместе со зрителями, только на этот раз по ту сторону телеэкрана.
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Киселёв отметил, что Попова на его место рекомендовало руководство ВГТРК, поскольку журналист уже вёл итоговый выпуск новостей прошлым летом, во время отпуска основного ведущего.
В беседе с агентством Киселёв подчеркнул, что Попов очень яркий, талантливый и способный журналист. Он выразил уверенность, что воскресный выпуск получится интересным, а сам он как всегда остаётся вместе со зрителями, только на этот раз по ту сторону телеэкрана.
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Анастасия Чинкова