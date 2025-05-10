Лариса Долина рассказала о трагедии, которая произошла с ее семьей время Великой Отечественной войны

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)
Лариса Долина рассказала, что трагедия Великой Отечественной войны напрямую затронула её семью — её дед ушёл добровольцем на фронт и не вернулся. Об этом певица поделилась в интервью «МК».
«Он пропал без вести во время войны, ему было всего 35–36 лет», — отметила артистка.
Став известной, Долина неоднократно предпринимала попытки узнать судьбу родственника и найти хотя бы место его захоронения. Однако, несмотря на все усилия, сделать это так и не удалось.
«Я пыталась найти хоть какие-то сведения. Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось», — призналась певица.
Артистка подчеркнула, что считает День Победы одним из важнейших праздников и на протяжении многих лет неизменно выходит на сцену 9 мая.
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