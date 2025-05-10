Продюсер Разин намерен через суд отменить завещание Шатунова

Юрий Шатунов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Продюсер Андрей Разин подал в суд с требованием аннулировать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы гражданского дела.
Согласно судебным документам, иск Разина принят к рассмотрению, заседание уже назначено. Ответчиками по делу выступают вдова артиста Светлана Шатунова, а также его дети — сын Дэннис и дочь Эстелла.
Другие детали разбирательства, кроме требования о признании завещания недействительным, не разглашаются.
Ранее адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев сообщил, что родственники артиста одержали победу в суде с Разиным по делу о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии продюсера в судах. В июне 2022 года апелляционный суд в Ставрополе признал поддельными документы, предоставленные Разиным, и вынес решение в пользу артиста.
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Другие детали разбирательства, кроме требования о признании завещания недействительным, не разглашаются.
Ранее адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев сообщил, что родственники артиста одержали победу в суде с Разиным по делу о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии продюсера в судах. В июне 2022 года апелляционный суд в Ставрополе признал поддельными документы, предоставленные Разиным, и вынес решение в пользу артиста.
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Дайана Хусинова