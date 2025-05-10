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Продюсер Разин намерен через суд отменить завещание Шатунова

Юрий Шатунов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Юрий Шатунов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Продюсер Андрей Разин подал в суд с требованием аннулировать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы гражданского дела.
Согласно судебным документам, иск Разина принят к рассмотрению, заседание уже назначено. Ответчиками по делу выступают вдова артиста Светлана Шатунова, а также его дети — сын Дэннис и дочь Эстелла.

Другие детали разбирательства, кроме требования о признании завещания недействительным, не разглашаются.

Ранее адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев сообщил, что родственники артиста одержали победу в суде с Разиным по делу о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии продюсера в судах. В июне 2022 года апелляционный суд в Ставрополе признал поддельными документы, предоставленные Разиным, и вынес решение в пользу артиста.

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#суд
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#артист
Лариса Долина рассказала о трагедии, которая произошла с ее семьей время Великой Отечественной войны
10 мая 2025, 09:00

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Лариса Долина рассказала, что трагедия Великой Отечественной войны напрямую затронула её семью — её дед ушёл добровольцем на фронт и не вернулся. Об этом певица поделилась в интервью «МК».
«Он пропал без вести во время войны, ему было всего 35–36 лет», — отметила артистка.

Став известной, Долина неоднократно предпринимала попытки узнать судьбу родственника и найти хотя бы место его захоронения. Однако, несмотря на все усилия, сделать это так и не удалось.

«Я пыталась найти хоть какие-то сведения. Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось», — призналась певица.

Артистка подчеркнула, что считает День Победы одним из важнейших праздников и на протяжении многих лет неизменно выходит на сцену 9 мая.

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53-летняя Светлана Пермякова объяснила кардинальные перемены во внешности
10 мая 2025, 08:33

Светлана Пермякова (Фото: Инстаграм* @s_permyakova)

Российская актриса Светлана Пермякова в своем блоге объяснила кардинальные перемены во внешности. Звезда «Интернов» опровергла слухи о том, что сделала липосакцию.
По словам артистки, ее преображение — это результат большого труда.

«Физическая активность, правильное и здоровое питание, помощь специалистов и помощь моего помощника в похудении — моего препарата», — пояснила Светлана.

Актриса отметила, что гордится тем, как проходит «этот путь», а также поблагодарила фанатов за веру и поддержку. Пермякова заверила, что на этом ее преображение еще не окончено.

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«У каждого своя судьба, свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с сыном
10 мая 2025, 08:20

Гарик Сукачев (фото: Instagram* / igorsukachev)

Звезда отечественного рока Гарик Сукачев уже несколько десятилетий остается верен своей супруге Ольге Королевой. Пара поженилась в 1983 году и воспитывает двоих детей.
Их сын Александр родился в августе 1985 года. Сегодня он работает режиссером и предпочитает самостоятельную жизнь, редко наведываясь в родительский дом. В интервью изданию «Караван историй» музыкант рассказал о смене формата общения с сыном.

«Когда Саша учился еще, у нас было много тем для разговоров. Например, мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», — сказал он.

Дочь Сукачёва Анастасия появилась на свет в мае 2004 года. Сейчас она живёт с родителями.

«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я строю их больше 20 лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для нее, и следующую, и последнюю тоже. Не знаю, останется это для нее как память, когда меня уже не станет или нет — одному Богу известно. Для меня это важная вещь, которая касается меня, моей семьи и привязанностей», — поделился музыкант.

Сукачев также вспоминал о начале отношений с Ольгой Королевой. Он признавался, что не сразу осознал, что перед ним — любовь всей жизни. В то время ему было приятно внимание поклонниц, а о браке он не задумывался. Будущие супруги познакомились совсем юными: Гарику было 16 лет, а Ольге — 14.

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#семьи
#музыкант
#супруги
#сын
#артист
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Мария Шукшина высказалась о скандале с сестрой Ольгой после победы в суде
10 мая 2025, 08:11

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Шукшина в эфире шоу «Эмпатия Манучи» впервые публично высказалась о затянувшемся конфликте с младшей сестрой Ольгой.
В 2019 году Лидия Федосеева-Шукшина передала старшей дочери Марии авторские права на более чем 100 произведений покойного супруга — писателя и режиссёра Василия Шукшина. Младшая дочь Ольга с таким решением не согласилась и подала в суд. Однако в марте текущего года ее иск был отклонен.

Мария Шукшина призналась, что долго предпочитала молчать, не желая комментировать семейный конфликт, но поведение сестры побудило актрису высказаться.

«Я, конечно, не комментирую всё, что касается судов, потому что моя сестра Ольга постоянно подаёт в суд то на спектакль, то на театр, то на меня, то на маму. А мы всё время выигрываем. Так и живём… Кто чем наполнен, то и выплёскивает — так говорят», — заявила она.

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#семьи
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19-летняя невеста Григория Лепса в мини-платье посетила его концерт в Дубае
Юная невеста Лепса потанцевала на его концерте в Дубае
10 мая 2025, 07:44

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, посетила его концерт в Дубае. Девушка опубликовала фотографии и видео в своем блоге.
Киба появилась на мероприятии в красном мини-платье с декольте. На опубликованных кадрах она танцевала с подругой, пока артист пел на сцене.

Аврора дала понять, что является настоящей поклонницей творчества будущего супруга. Девушка активно подпевала, пока исполнитель выкладывался на сцене.

Ранее Аврора Киба в блоге анонсировала телешоу со своим участием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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