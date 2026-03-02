Достижения.рф

Татьяна Буланова сменила энергосберегающих танцоров на беременных

В новом номере Татьяны Булановой появились танцовщицы с накладными животами
Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова представила новую хореографическую концепцию в своём шоу, которая привлекла внимание интернет-пользователей. На опубликованном в сети видео с одного из недавних выступлений видно, что две танцовщицы во время исполнения песни вышли на сцену с накладными животами, имитирующими беременность.



Отмечается, что в последующих номерах этот элемент исчез. Публика встретила нововведение с иронией.

«Это подтанцовка от «Госуслуг?» — пошутили в комментариях.
Нынешнее изменение состава и имиджа танцевальной группы последовало за уходом предыдущих участников. В 2025 году широкую известность в интернете получила так называемая «энергосберегающая» подтанцовка Булановой.

Позже танцевавшая в команде певицы пара Алёна и Максим Алалыкины покинули артистку. По неподтвержденной информации, причиной стал серьёзный конфликт с новым директором звезды. В январе артистка уже обновляла состав группы. Тогда зрители одобрили появление на сцене энергичных танцовщиц в купальниках.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0