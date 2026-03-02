Татьяна Буланова сменила энергосберегающих танцоров на беременных

02 марта 2026, 15:16

В новом номере Татьяны Булановой появились танцовщицы с накладными животами

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова представила новую хореографическую концепцию в своём шоу, которая привлекла внимание интернет-пользователей. На опубликованном в сети видео с одного из недавних выступлений видно, что две танцовщицы во время исполнения песни вышли на сцену с накладными животами, имитирующими беременность.





Отмечается, что в последующих номерах этот элемент исчез. Публика встретила нововведение с иронией.

«Это подтанцовка от «Госуслуг?» — пошутили в комментариях.