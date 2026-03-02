«Очень серьёзное»: Волочкова назвала возможную причину суицида Джабраилова
Волочкова связала смерть Джабраилова с серьёзными проблемами в жизни или бизнесе
Балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о дружбе с бизнесменом и бывшим сенатором Умаром Джабраиловым, который совершил суицид в ночь на 2 марта.
В разговоре с «Газетой.Ru» Волочкова рассказала, что дружила с Джабраиловым около 28 лет. Балерина назвала его светлым, остроумным человеком, который умел делать красивые комплименты женщинам.
Артистка подчеркнула, что произошедшая трагедия стала для неё неожиданностью.
«Что привело его к такой трагедии самоубийства — это должно было быть что-то или очень серьёзное, или что-то очень принципиальное, потому что я ещё знаю Умара как очень принципиального человека в отношениях в его историях серьёзных, бизнес, насколько он рассказывал. Это действительно большая трагедия. Значит, что-то серьёзное очень случилось», — заявила она.Волочкова добавила, что это большая утрата, так как Джабраилов являлся хорошим человеком.