«Праздник для нашей семьи»: Дмитрий Маликов поделился радостной новостью
Дмитрий Маликов рассказал, что его сын Марк идет в первый класс
Российский певец Дмитрий Маликов поделился с поклонниками радостной новостью: его сын Марк идет в первый класс. Об этом стало известно из его телеграм-канала.
Артист опубликовал фотографию со своей семьей в День знаний. На ней он позирует вместе с женой и детьми возле школы.
«Чтобы понять, как летит время, достаточно вспомнить, что дети 18 года рождения идут в первый класс. В частности, мой сын Марк. И для нашей семьи это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!» — так исполнитель подписал снимок, поставив эмодзи в форме сердца в конце.Ранее Дмитрий Маликов поставил точку в спорах о своей «вечной молодости», опубликовав фотографии, которые были сделаны с разницей в 30 лет.