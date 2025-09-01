«Праздник для нашей семьи»: Дмитрий Маликов поделился радостной новостью

01 сентября 2025, 10:52

Дмитрий Маликов рассказал, что его сын Марк идет в первый класс

Дмитрий Маликов (Фото: Телеграм/dmitry_malikov_official)

Российский певец Дмитрий Маликов поделился с поклонниками радостной новостью: его сын Марк идет в первый класс. Об этом стало известно из его телеграм-канала.





Артист опубликовал фотографию со своей семьей в День знаний. На ней он позирует вместе с женой и детьми возле школы.

«Чтобы понять, как летит время, достаточно вспомнить, что дети 18 года рождения идут в первый класс. В частности, мой сын Марк. И для нашей семьи это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!» — так исполнитель подписал снимок, поставив эмодзи в форме сердца в конце.