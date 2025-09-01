Достижения.рф

«Праздник для нашей семьи»: Дмитрий Маликов поделился радостной новостью

Дмитрий Маликов рассказал, что его сын Марк идет в первый класс
Дмитрий Маликов (Фото: Телеграм/dmitry_malikov_official)

Российский певец Дмитрий Маликов поделился с поклонниками радостной новостью: его сын Марк идет в первый класс. Об этом стало известно из его телеграм-канала.



Артист опубликовал фотографию со своей семьей в День знаний. На ней он позирует вместе с женой и детьми возле школы.

«Чтобы понять, как летит время, достаточно вспомнить, что дети 18 года рождения идут в первый класс. В частности, мой сын Марк. И для нашей семьи это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!» — так исполнитель подписал снимок, поставив эмодзи в форме сердца в конце.
Дмитрий Маликов с женой и детьми (Фото: Телеграм/dmitry_malikov_official)
Ранее Дмитрий Маликов поставил точку в спорах о своей «вечной молодости», опубликовав фотографии, которые были сделаны с разницей в 30 лет.
Лидия Пономарева

