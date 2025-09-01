Ведущий «Поле чудес» Якубович вынужден отказаться от подарков участников и алкоголя
Известный телеведущий Леонид Аркадьевич Якубович, которому исполнилось 80 лет, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Сообщается, что он обратился к медикам с жалобами на сильную усталость и общую слабость. Врачи провели обследование и диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.
В связи с диагнозом Леониду Аркадьевичу придется строго придерживаться диеты и отказаться от своих любимых лакомств, таких как солёные огурчики и пирожки, которые часто дарят участники популярной телепередачи «Поле чудес». Кроме того, ему запрещено употребление алкоголя.
Леонид Аркадьевич Якубович — известный российский телеведущий, актер, сценарист и продюсер, народный артист РФ, наиболее известный как ведущий телешоу «Поле чудес». Его карьера началась с работы на заводе, параллельно он писал сценарии для телепередач, а в 1991 году стал ведущим «Поля чудес».
