Ведущий «Поле чудес» Якубович вынужден отказаться от подарков участников и алкоголя

01 сентября 2025, 08:17

Врачи запретили Якубовичу пить алкоголь и есть подарки участников «Поля чудес»

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный телеведущий Леонид Аркадьевич Якубович, которому исполнилось 80 лет, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».