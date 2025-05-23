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Иван Ургант появился в Москве впервые за долгое время

Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на сцене в Москве
Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на российской сцене в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав соответствующее видео. Мужчина был в ЦДМ на Лубянке на мероприятии Фонда «Друзья», которое прошло накануне.
«О, мать честная, Боже мой, посмотрите, Ксюшенькины сапоги, сапоги сапожки. Ксюш, ещё раз тебе говорю, нельзя брать детские вещи и надевать...» — сказал веселым тоном Ургант, обращаясь к Собчак.

Та в ответ широко улыбнулась, смотря на Ивана и покрасовавшись перед камерой.

Шоумен выступал в рамках благотворительного мероприятия, наполняя его юморными высказываниями. Обычно Ургант работает за рубежом, но после длительного перерыва приехал в Москву. Посмотреть на него собрались многие известные личности.

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#москва
Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрит иск продюсера Разина к родным Шатунова
23 мая 2025, 13:43

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Антон Белицкий)

Савеловский суд Москвы принял решение рассмотреть в закрытом режиме иск продюсера Андрея Разина к семье покойного бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что закрытый формат заседания был инициирован представителем семьи Шатуновых. В числе ответчиков по делу проходят жена исполнителя Светлана, их сын Дэннис и дочь Эстелла.

Ранее суд уже отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении другого иска — о правах на песни «Ласкового мая». По данным СМИ, эти права были переданы Шатунову автором текстов Сергеем Кузнецовым. До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии Разина в судах.

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Дмитрий Позов: «Я живу в психушке»
Блогер Позов находится в психиатрической клинике, его диагноз — депрессия
23 мая 2025, 13:16

Дмитрий Позов (Фото: Telegram, @pozov)

Видеоблогер, актёр шоу «Импровизация» Дмитрий Позов опубликовал в телеграм-канале пост, в котором признался, что сейчас находится в психиатрической клинике из-за депрессии.
« <…> я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. <…> Я тут с другим диагнозом — депрессия, которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — написал блогер.
Напомним, что в январе умер отец Дмитрия, вместе с этим сильно ухудшились отношения с Екатериной, женой блогера, супруги сейчас не живут вместе. Скорее всего, все эти жизненные трудности сломили психику актёра.
«<…> Я живу один в съёмной хате. Точнее конкретно сейчас я живу в психушке. <…> Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы: «Как у нас дела?», изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту», — не скрывает своих эмоций Позов.
Дмитрий просит своих подписчиков и поклонников не вмешиваться в его личную жизнь, а также не высказываться негативно о Екатерине.
«Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил её и восхищался ей, и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей, и я буду любить её всегда», — заключил Позов.
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«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал

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#жизнь
#скандал
#супруги
#отношения
#блогер
#депрессия
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«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал
Балерина Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал
23 мая 2025, 12:49

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

На прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Большой театр приехала эпатажная балерина Анастасия Волочкова и устроила скандал. Как пишет StarHit, у знаменитости был большой букет белых лилий, а сама звезда балета надела черное длинное платье без рукавов.
Последний раз Анастасия была в Большом театре в далеком 2003 году, затем случился конфликт и увольнение. В интернете ходили слухи, что женщину могут не пропустить попрощаться с Юрием Николаевичем. Волочкова сразу попросила журналистов помочь ей попасть в здание. Высказываясь о руководстве театра, она была эмоциональной и даже позволила себе нецензурные выражения.

«Помогите мне цветы возложить к гробу. Люди, я ничего больше не прошу. (…) Эта структура, поймите меня. Мне просто нужно к гробу подойти. Они здесь уже все разрушили. Мы стоим с вами сейчас на улице, как те зрители, которые хотели попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей», — сказала Анастасия Волочкова.

Она добавила, что в Большой приходят лишь «толстосумы и кошелки». Несколько дней назад Волочкова рассказывала, что к балетмейстеру ее «не пускали люди». О смерти Юрия Григоровича стало известно 19 мая.

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#мир
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#новости
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#скандал
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#анастасия волочкова
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«Держит планку»: почему Ефремов не снимается в кино после выхода по УДО
aif.ru: Михаил Ефремов отказался от съемок в кино после выхода из тюрьмы по УДО
23 мая 2025, 12:45

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов отказывается сниматься в кино, несмотря на большие гонорары. Об этом пишет aif.ru. Звезда кинематографа получил условно-досрочное освобождение месяц назад. По словам продюсера Сергея Дворцова, отказ артиста от ролей может быть связан с его здоровьем.
«Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», — прокомментировал Дворцов.
Ефремов, как и его представители, не комментировали возвращение на съемочную площадку. Исполнителя роли в сериале «Таежный роман» осудили на 7.5 года колонии за смертельное ДТП в 2020 году.

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Лиза Моряк согласилась показать лицо новорожденной дочери при одном условии
Лиза Моряк покажет лицо дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию
23 мая 2025, 12:25

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Лиза Моряк согласна показать лицо своей новорожденной дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию в десять тысяч подписчиков. Соответствующая публикация есть в соцсетях знаменитости.
«У Шарлиз появилась страничка! Если наберем 10,000 подписчиков – выставлю ее фото!» — написала жена режиссера Сарика Андреасяна.

Фото: Instagram*/moryakliza

О рождении Шарлиз стало известно 10 мая. У Сарика и Елизаветы были партнерские роды. Молодая мама перед рождением дочери сообщала о поездке с мужем роддом, выложив кадры в личном блоге.

На пятый день после рождения малышки звезда похвасталась фигурой. Лиза Моряк признавалась, что шокирована таким результатом. Женщина следит за своим питанием.

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