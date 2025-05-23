Иван Ургант появился в Москве впервые за долгое время

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на российской сцене в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав соответствующее видео. Мужчина был в ЦДМ на Лубянке на мероприятии Фонда «Друзья», которое прошло накануне.
«О, мать честная, Боже мой, посмотрите, Ксюшенькины сапоги, сапоги сапожки. Ксюш, ещё раз тебе говорю, нельзя брать детские вещи и надевать...» — сказал веселым тоном Ургант, обращаясь к Собчак.
Та в ответ широко улыбнулась, смотря на Ивана и покрасовавшись перед камерой.
Шоумен выступал в рамках благотворительного мероприятия, наполняя его юморными высказываниями. Обычно Ургант работает за рубежом, но после длительного перерыва приехал в Москву. Посмотреть на него собрались многие известные личности.
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Никита Кротов