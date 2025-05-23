Иван Ургант появился в Москве впервые за долгое время

Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на российской сцене в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав соответствующее видео. Мужчина был в ЦДМ на Лубянке на мероприятии Фонда «Друзья», которое прошло накануне.