«Оскорбляет русскую культуру»: Урганта призвали одуматься после песни Газманова, переделанной под «гимн Израиля»

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Ведущий Иван Ургант должен одуматься после исполнения песни «Москва» Олега Газманова, которую он переделал под «гимн Израиля». Об этом заявил депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что раньше Ургант был любимым и многими уважаемым артистом, а теперь решил «переобуться», оскорбив русскую культуру, символы и ценности.
Он также призвал Урганта вспомнить, откуда он родом и как его поддерживала российская аудитория.
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«Иван Ургант долгие годы радовал российскую публику своим творчеством, был любим и уважаем многими. И вот теперь мы видим, как он, по сути, «переобувается» на глазах. Своими деяниями он не просто предает свою аудиторию, но и оскорбляет русскую культуру, ее символы и ценности», — посетовал депутат.Иванов подчеркнул, что нельзя так переиначивать патриотические песни. По его мнению, выходка ведущего показывает его неуважение к российскому народу.
Он также призвал Урганта вспомнить, откуда он родом и как его поддерживала российская аудитория.
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Данил Пономарев