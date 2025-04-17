Участников шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» пришлось успокаивать из-за Бабкиной

Режиссёр Алексей Герман — младший работает над масштабным историческим проектом, который посвящён легендарному Сергею Эйзенштейну. Одну из ролей он хочет доверить Михаилу Ефремову. Германа-младшего не смущает, что по вине актёра погиб человек.