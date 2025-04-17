Участников шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» пришлось успокаивать из-за Бабкиной

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)
18 апреля в эфире телеканала «Россия» выйдет третий отборочный тур шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Гостем легендарной сотни станет народная артистка РФ Надежда Бабкина.
Присутствие Бабкиной заставило коллективы понервничать, пишет 7Дней.ru. Лидер сотни Сергей Лазарев постарается успокоить хоры и посоветует им взять себя в руки и не бояться Надежду Георгиевну.
Он предположил, что на хор так подействовала фигура Надежды Бабкиной. Лазарев посетовал, что на сцене выступил целый ансамбль, а ощущение было, что спели всего четыре человека.
Лидер сотни заявил, что все готовы к отличному выступлению и призвал коллективы действовать на все 100 баллов.
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«Мне кажется, что ваше пение было каким-то робким. Вот, Надежда Георгиевна, вы своим первым выступлением в начале нашего сегодняшнего выпуска, задали такую планку энергетическую, что сейчас после вас это все какой-то овраг, провал. Ощущение, что какая-то энергетическая воронка. Вы выходите и проваливаетесь», — обратился Лазарев к одному из коллективов.
Он предположил, что на хор так подействовала фигура Надежды Бабкиной. Лазарев посетовал, что на сцене выступил целый ансамбль, а ощущение было, что спели всего четыре человека.
Лидер сотни заявил, что все готовы к отличному выступлению и призвал коллективы действовать на все 100 баллов.
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Элина Позднякова