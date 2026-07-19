Иван Ургант трогательно поддержал пасынка Сергея Шолохова после его смерти

19 июля 2026, 12:31

Ургант признался, что вырос на передачах журналиста Шолохова

Иван Ургант (Фото: Instagram* / @urgantcom)

Иван Ургант отреагировал на новость о смерти известного журналиста и телеведущего Сергея Шолохова. В своих социальных сетях он обратился к пасынку журналиста — Всеволоду Москвину, выразив искренние соболезнования и слова поддержки.





Телеведущий признался, что программы Шолохова сыграли важную роль в его жизни и стали частью телевидения, на котором выросло целое поколение зрителей.





«Дорогой Сева! Прими, пожалуйста, наши соболезнования. Сергей был частью того прекрасного телевидения, на котором выросли все мы…» — написал Ургант.