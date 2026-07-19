Иван Ургант трогательно поддержал пасынка Сергея Шолохова после его смерти
Ургант признался, что вырос на передачах журналиста Шолохова
Иван Ургант отреагировал на новость о смерти известного журналиста и телеведущего Сергея Шолохова. В своих социальных сетях он обратился к пасынку журналиста — Всеволоду Москвину, выразив искренние соболезнования и слова поддержки.
Телеведущий признался, что программы Шолохова сыграли важную роль в его жизни и стали частью телевидения, на котором выросло целое поколение зрителей.
«Дорогой Сева! Прими, пожалуйста, наши соболезнования. Сергей был частью того прекрасного телевидения, на котором выросли все мы…» — написал Ургант.К словам поддержки присоединились и другие представители российского шоу-бизнеса. Память журналиста почтили Александр Гудков, Стас Садальский, Раиса Фомина и многие другие коллеги, отметившие его вклад в отечественную журналистику и телевидение.
Сергей Шолохов, которого зрители хорошо знали как автора и ведущего программы «Тихий дом», ушёл из жизни 18 июля в Санкт-Петербурге. Ему было 67 лет.
С 1988 года Шолохов состоял в браке с писательницей и актрисой Татьяной Москвиной. Вместе они воспитали двоих сыновей — пасынка Всеволода Москвина и общего сына Николая. Коллеги и друзья журналиста продолжают выражать соболезнования его родным, вспоминая Сергея Леонидовича как талантливого профессионала и человека, посвятившего свою жизнь телевидению.