«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская не оценила песню Урганта и его чувство юмора

Иван Ургант (Фото: Телеграм, @LateNightUrgant)
Актриса и телеведущая Яна Поплавская резко высказалась о выступлении Ивана Урганта: на своём дне рождения он исполнил песню Олега Газманова «Москва», сделав из неё гимн Израиля.
«Изуродовать песню, посвящённую столице России — Москве... Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище», — написала Яна в своём телеграм-канале.Она отметила, что у Урганта плохое чувство юмора, а также заявила, что он большой патриот другой страны.
Ранее Яна Поплавская назвала поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «павлином», заявив, что он больше не нужен России.
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