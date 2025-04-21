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«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская не оценила песню Урганта и его чувство юмора

Поплавская заявила, что Ургант исковеркал песню Газманова «Москва»
Иван Ургант (Фото: Телеграм, @LateNightUrgant)

Иван Ургант (Фото: Телеграм, @LateNightUrgant)

Актриса и телеведущая Яна Поплавская резко высказалась о выступлении Ивана Урганта: на своём дне рождения он исполнил песню Олега Газманова «Москва», сделав из неё гимн Израиля.
«Изуродовать песню, посвящённую столице России — Москве... Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище», — написала Яна в своём телеграм-канале.
Она отметила, что у Урганта плохое чувство юмора, а также заявила, что он большой патриот другой страны.

Ранее Яна Поплавская назвала поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «павлином», заявив, что он больше не нужен России.

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#песня
#критика
#шоу-бизнес
Валерия выражает недовольство по поводу того, что Пригожин сидит в телефоне
21 апреля 2025, 09:54

Певица Валерия (Фото: ВКонтакте @valeriya.official)

Певица Валерия, которая уже более 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, открыла подробности своей семейной жизни в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Несмотря на то, что их пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, Валерия не скрывает, что у них есть свои проблемы.
Валерия призналась, что её сильно раздражает привычка Пригожина проводить много времени за телефоном во время их разговоров.

«Мы вместе сидим, разговариваем, а он с телефоном», — отметила певица.

Она добавила, что знает о его активном участии в социальных сетях.

Пригожин, в свою очередь, попытался оправдаться, объяснив, что в современном мире общение через телефон стало необходимостью.

«Раньше созванивались, разговаривали, дела обсуждали. А сейчас, когда корпоративы или концерты, все пишут, никто трубки не берет», — сказал продюсер.

Он также отметил, что в социальных сетях он преимущественно лайкает фотографии супруги.

Стоит отметить, что для обоих это не первый брак: Валерия и Иосиф сошлись уже будучи родителями от предыдущих союзов. Несмотря на возникающие трудности, пара продолжает работать над отношениями и поддерживать друг друга.

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#телефон
#певица
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Анна Asti заработала почти 350 миллионов рублей в 2024 году
21 апреля 2025, 09:51

Анна Asti (Фото: ВКонтакте @annaastivk)

Продюсерский центр Анны Asti, известной певицы и владелицы ООО «Феникс мьюзик», принес ей впечатляющий доход в размере 349,9 миллионов рублей за 2024 год. Об этом сообщает издание «Страсти».
Лейбл «Феникс мьюзик» занимается дистрибуцией музыки как самой Анны, так и других исполнителей. Несмотря на значительный рост доходов по сравнению с прошлым годом, когда организация заработала 281 миллион рублей, чистая прибыль в этом году составила 26,1 миллиона рублей, что ниже показателя 2023 года (64,5 миллиона рублей).

Важно отметить, что продюсерский центр Анны Asti не имеет задолженностей по налогам, что свидетельствует о стабильности и финансовой ответственности компании. Певица продолжает активно развивать свою карьеру и поддерживать высокие стандарты в музыкальной индустрии.

Ранее стало известно, что Отар Кушанашвили раскритиковал Филиппа Киркорова за высокомерие.

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Отар Кушанашвили раскритиковал Филиппа Киркорова за высокомерие
21 апреля 2025, 09:28

Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте @o.kushanashvili)

Телеведущий Отар Кушанашвили, недавно победивший рак, выразил недовольство поведением поп-короля Филиппа Киркорова во время новогодней программы. Несмотря на поддержку многих звезд, которые оказали Отару финансовую помощь в его борьбе с тяжелым диагнозом, Киркоров и еще один артист остались сидеть, когда весь зал встал, чтобы поддержать телеведущего. Об этом пишет «‎StarHit».
Кушанашвили рассказал о том, как он был тронут реакцией зрителей на его появление.

«Я приехал на новогоднюю программу, весь зал встал еще до того, как я заговорил. Раздаются крики: "Отар, мы любим тебя!" Все встают: Глюкоза, Полина Гагарина, Анна Седокова и многие другие. Я понимаю, что стал символом борьбы за себя», — отметил он.

Однако Отар был разочарован тем, что Филипп Киркоров и Артемий Лебедев не поддержали его.

«Единственные два человека, которые не встали — Филипп Киркоров и Артемий Лебедев», — подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что, несмотря на конфликты с некоторыми артистами в прошлом, они проявили понимание и поддержку в трудные времена. Кушанашвили также поделился своими мыслями о высокомерии Киркорова.

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#шоу
#киркоров
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Пинчук поет и танцует перед Чобаняном, готовясь к разводу
21 апреля 2025, 08:53

Ирина Пинчук (Фото: ВКонтакте @irinapinchukfan)

Бывшая участница реалити-шоу Ирина Пинчук и ее муж Арай Чобанян, которые недавно объявили о разводе, продолжают проводить время вместе, что вызвало бурное обсуждение среди их подписчиков. Об этом пишет «‎StarHit».
После напряженного выяснения отношений, пара, похоже, нашла общий язык. В соцсетях Ирина поделилась видео, где она с подругами поет хит Люси Чеботиной «За бывшего», а Арай, находясь рядом, смущенно улыбается.

«В разводе спасает только юмор», — шутит Пинчук, поднимая тост за бывшего мужа.

Несмотря на объявление о разводе, пара весело проводила время, что вызвало смешанные реакции у подписчиков. Некоторые пользователи выразили поддержку, полагая, что они могут вновь сойтись, в то время как другие усомнились в искренности их взаимодействия.

Ирина объявила о разводе в феврале, после того как обнаружила у супруга переписки с любовницами.

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#развод
#пользователи
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«Влюбилась в этот город!»: Алина Загитова снялась в Париже в откровенном топе и лосинах и посетила Лувр
Алина Загитова выложила фото из Парижа в откровенном топе и поситила в нем Лувр
21 апреля 2025, 07:47

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Фигуристка Алина Загитова очаровала поклонников, снявшись в Париже в полупрозрачном кроп-топе и лосинах. Ее поездка во Францию стала не только культурным отдыхом, но и поводом для ярких образов.
Вместо пляжного курорта 22-летняя олимпийская чемпионка выбрала Париж, где погрузилась в атмосферу города. В одном из номеров она записала ролик, демонстрируя экстравагантный наряд: кроп-топ, легинсы с ремнем и длинные перчатки. Распущенные волосы волнами и макияж с акцентом на глаза добавили образу гламура.

Алина Загитова (Фото: кадр видео Instagram* @azagitova)

«Любовь спасет нас всех. Любовь — это главное. Главное — любить!» — прозвучало в записи «на фоне», и Алина сделала вид, что тоже произносит слова.
После Загитова выложила пост с фотографиями в той же одежде, где она посещает Лувр. Отдельно чемпионка выделила шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза», улыбчиво позируя рядом.

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Поклонники осыпали фигуристку комплиментами, называя стиль ярким и необычным, хотя и странным. Часть комментаторов сказали, что не ожидали от нее подобного «прикида».

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

«Она какой была, такой и осталась! Тут скорее Ваше ожидание не совпало с действительностью. Никто не обязан оправдывать чужие ожидания. Нас касается только то, что она наша соотечественница и наша чемпионка», — указала другая подписчица девушки, защищая Алину от критики.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Выборы луков спортсменки нередко критикуют, как и ее прически. Подписчики девушки любят высказывать свое мнение довольно прямолинейно — это часто не нравится более позитивной части фанбазы. Алина, однако, справляется с любым онлайн-негативом очень уверенно.

«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», — объяснила она в одном из интервью.
Кстати, отдых Алины во Франции подошел к концу. Девушка призналась, что Париж покорил ее сердце. Фигуристка записала клип, где с легкой грустью смотрит из иллюминатора самолета, а позже рассказала о визите в Нижний Новгород.

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