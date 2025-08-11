Иван Ургант во время выступления в Италии пошутил про работу на Первом канале

11 августа 2025, 12:15

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный российский телеведущий Иван Ургант выступил с собственным шоу «Живой Ургант» на курорте Форте-деи-Марми в Италии. В ходе него он не упустил возможности пошутить про работу на Первом канале.





Об этом сообщает telegram-канал «Дубай.Report». На нем видно, как во время творческого вечера Ургант выступает с номерами и исполняет переделанные им песни. К тому же на сцене появляются юморист Александр Гудков и актриса Екатерина Варнава. Все выступление проходит под музыкальное сопровождение группы «Фрукты».



На мероприятии Ургант не упустил возможности пошутить и про свою работу на Первом канале. Это случилось в начале одного из номеров.





«И Форте не изменился, и я не изменился. 16 лет назад кто я был? Мальчишка, парень, который мечтает вести свое шоу на Первом канале. Прошло 16 лет, и я опять мальчишка», — сказал Иван.