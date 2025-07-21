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«Моя тайная любовь»: Ксения Собчак раскрыла имя мужчины, в которого всегда была влюблена

Ксения Собчак призналась, что всегда была влюблена в Ивана Урганта
Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак назвала шоумена Ивана Урганта своей неразделенной любовью. Слова женщины приводит Telegram-канал ROCKET MAG.



Собчак назвала имя мужчины, с которым у неё ничего не получилось.

«Дарю вам сенсацию. Иван Ургант», — заявила Ксения.
Российская журналистка рассказала, что испытывала чувство симпатии к телеведущему ещё тогда, когда он не был женат.
«Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора. Всегда мне нравился, ещё до жены Наташи. Моя тайная любовь. Но, нет», — призналась Собчак.
Ранее Ксения Собчак взяла интервью у изувеченной модели Марии Ковальчук, которая раскрыла все издевательства, происходящие на вечеринках детей крупных российских бизнесменов.

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Ольга Щелокова

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