«Моя тайная любовь»: Ксения Собчак раскрыла имя мужчины, в которого всегда была влюблена

21 июля 2025, 22:10

Ксения Собчак призналась, что всегда была влюблена в Ивана Урганта

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак назвала шоумена Ивана Урганта своей неразделенной любовью. Слова женщины приводит Telegram-канал ROCKET MAG.





Собчак назвала имя мужчины, с которым у неё ничего не получилось.

«Дарю вам сенсацию. Иван Ургант», — заявила Ксения.

«Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора. Всегда мне нравился, ещё до жены Наташи. Моя тайная любовь. Но, нет», — призналась Собчак.