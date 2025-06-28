Иван Янковский впервые раскрыл методы воспитания 4-летнего наследника

28 июня 2025, 19:46

Иван Янковский (Фото: Инстаграм* @ivanfilippovich)

Актер Иван Янковский впервые рассказал о методах воспитания 4-летнего наследника, сообщила газета «Ведомости».





Янковский редко говорит об отцовстве. Напомним, в июне 2021 года у звезды сериала «Фишер» появился сын Олег. Сейчас артист наконец раскрыл детали семейной жизни. Он рассказал, как его воспитывал дедушка.





«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — откровенничал Иван.

«У деда всегда была идея большого дома, где все вместе собираются за обеденным столом, все рассказывают, учат друг друга чему-то, старшее поколение воспитывает младшее. Это такие правильные заветы, которые я пытаюсь дальше прививать своему сыну», — признался Янковский.