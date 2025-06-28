Иван Янковский впервые раскрыл методы воспитания 4-летнего наследника
Актер Иван Янковский впервые рассказал о методах воспитания 4-летнего наследника, сообщила газета «Ведомости».
Янковский редко говорит об отцовстве. Напомним, в июне 2021 года у звезды сериала «Фишер» появился сын Олег. Сейчас артист наконец раскрыл детали семейной жизни. Он рассказал, как его воспитывал дедушка.
«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — откровенничал Иван.
Актер подчеркнул, что старается растить своего малыша так, как когда-то воспитывали его самого.
«У деда всегда была идея большого дома, где все вместе собираются за обеденным столом, все рассказывают, учат друг друга чему-то, старшее поколение воспитывает младшее. Это такие правильные заветы, которые я пытаюсь дальше прививать своему сыну», — признался Янковский.
Еще представитель знаменитой актерской династии сообщил, что ни разу не получал ничего «по звонку». А в случае оплошностей мама и папа угрожали отдать его в Суворовское училище.
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