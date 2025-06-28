Звезда Brazzers Кайли Пейдж умерла при невыясненных обстоятельствах
В Лос-Анджелесе скончалась актриса фильмов для взрослых Кайли Пейдж. Американка умерла на 29-м году жизни при неустановленных обстоятельствах. Информацию подтвердил портал фильмов для взрослых, с которым покойная сотрудничала.
«Команда Brazzers глубоко опечалена в связи с кончиной Кайли Пейдж. Она запомнится нам своим смехом, добротой и светом, который излучала всюду, где появлялась», — отмечалось в сообщении компании.
Кайли Пейдж начала работать в порноиндустрии в 2016 году и за свою карьеру снялась более чем в 200 фильмах. Близкая подруга актрисы и коллега по цеху Лиа Готти в беседе с AVN вспомнила девушку как «яркую и светлую личность».
«Она всегда улыбалась, смеялась и стремилась проживать жизнь на полную», — откровенничала Готти.
Подруги начали карьеру в одной модельной студии, когда им исполнилось по 18 лет. Потом девушки перешли в киноиндустрию для взрослых. Агентство Hussie Models, с которым работала Кайли, тоже выразило соболезнования.
«Кайли была доброй душой, замечательной подругой, она везде приносила тепло и энергию. Именно такой мы ее и запомним — полной жизни и доброты», — подчеркнул представитель агентства Алекс Мак.
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