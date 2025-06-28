Звезда Brazzers Кайли Пейдж умерла при невыясненных обстоятельствах

28 июня 2025, 14:30

Кайли Пейдж (Фото: Инстаграм* @therealkyliepagex)

В Лос-Анджелесе скончалась актриса фильмов для взрослых Кайли Пейдж. Американка умерла на 29-м году жизни при неустановленных обстоятельствах. Информацию подтвердил портал фильмов для взрослых, с которым покойная сотрудничала.







«Команда Brazzers глубоко опечалена в связи с кончиной Кайли Пейдж. Она запомнится нам своим смехом, добротой и светом, который излучала всюду, где появлялась», — отмечалось в сообщении компании.

«Она всегда улыбалась, смеялась и стремилась проживать жизнь на полную», — откровенничала Готти.

«Кайли была доброй душой, замечательной подругой, она везде приносила тепло и энергию. Именно такой мы ее и запомним — полной жизни и доброты», — подчеркнул представитель агентства Алекс Мак.