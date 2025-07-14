«Говнистость присутствует»: Актер Сергей Бурунов объяснил, почему не собирается вести возлюбленную в ЗАГС
Актер Сергей Бурунов признался в нежелании жениться из-за непростого характера
Сергей Бурунов уже почти год состоит в отношениях бизнесвумен с Екатериной Леви, хотя пара долгое время не давала официальных подтверждений. Теперь же их все чаще замечают вместе на светских мероприятиях, а недавно фанаты так и вовсе заподозрили тайную помолвку. Однако Бурунов решительно опроверг слухи о свадьбе, передает «7Дней.ru».
Появляясь на свадьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, а также на праздновании дня рождения певицы Анны Asti, Бурунов без утайки отвечал на вопросы о личной жизни. О Леви он отозвался тепло, хотя не подтвердил, что она — женщина, с которой он готов строить семью.
«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — отмечал он.При этом позже фанаты заметили кольцо, похожее на помолвочное, на пальце Екатерины. Однако актер вновь опроверг слухи о свадьбе, честно признавшись, что не представляет, как будет вести с кем-то совместный быт. Например, он не считает, что умеет готовить. К тому же, у него «неуживчивый» характер.
«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер», — объяснил Бурунов.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская