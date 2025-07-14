«Говнистость присутствует»: Актер Сергей Бурунов объяснил, почему не собирается вести возлюбленную в ЗАГС

14 июля 2025, 07:30

Актер Сергей Бурунов признался в нежелании жениться из-за непростого характера

Сергей Бурунов (Фото: Instagram* @sergeyburunovofficial)

Сергей Бурунов уже почти год состоит в отношениях бизнесвумен с Екатериной Леви, хотя пара долгое время не давала официальных подтверждений. Теперь же их все чаще замечают вместе на светских мероприятиях, а недавно фанаты так и вовсе заподозрили тайную помолвку. Однако Бурунов решительно опроверг слухи о свадьбе, передает «7Дней.ru».





Появляясь на свадьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, а также на праздновании дня рождения певицы Анны Asti, Бурунов без утайки отвечал на вопросы о личной жизни. О Леви он отозвался тепло, хотя не подтвердил, что она — женщина, с которой он готов строить семью.





«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — отмечал он.

«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер», — объяснил Бурунов.