Иван Жидков поделился редким снимком сына Степана

Иван Жидков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
41-летний актер Иван Жидков поразил своих поклонников, опубликовав редкое фото своего семилетнего сына Степана. В посте артист отметил, как сильно изменился мальчик, написав: «Очень вырос!».
Жидков воспитывает двоих детей от предыдущих отношений: 15-летнюю дочь Марию от актрисы Татьяны Арнтгольц и сына Степана от модели Лилии Соловьевой.
Кроме того, Иван поделился своими мечтами о жизни за городом. Он рассказал, что недавно ездил смотреть варианты недвижимости в Подмосковье и нашел очень интересный объект.
Также стоит отметить, что Жидков счастлив в отношениях с Марией, которая младше его на 17 лет. Их знакомство произошло в Ростове-на-Дону во время съемок сериала «Зеркало лжи», когда Иван пришел в салон красоты, где работала Мария.
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Кроме того, Иван поделился своими мечтами о жизни за городом. Он рассказал, что недавно ездил смотреть варианты недвижимости в Подмосковье и нашел очень интересный объект.
Также стоит отметить, что Жидков счастлив в отношениях с Марией, которая младше его на 17 лет. Их знакомство произошло в Ростове-на-Дону во время съемок сериала «Зеркало лжи», когда Иван пришел в салон красоты, где работала Мария.
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Дарья Осипова