Паулина Андреева удалила последнее фото с Бондарчуком после объявления о разводе

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Паулина Андреева решила удалить последнее фото с Федором Бондарчуком из своего блога после того, как весной 2025 года пара объявила о разводе.
В своих социальных сетях экс-супруги посвятили друг другу прощальный пост, в котором не раскрыли причины расставания, но подчеркнули, что остаются в хороших отношениях и будут совместно воспитывать своего сына.
После этого поклонники заметили, что публикация и фотография с Федором исчезли из аккаунта Паулины, что стало символом ее стремления оставить в прошлом отношения с режиссером.
Сразу после расставания актриса сосредоточилась на работе и сейчас снимается в фильме «Битва моторов» вместе с Юрой Борисовым и Иваном Янковским.
В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все меняется. Изменилась и наша история», — отметили они.
После этого поклонники заметили, что публикация и фотография с Федором исчезли из аккаунта Паулины, что стало символом ее стремления оставить в прошлом отношения с режиссером.
Сразу после расставания актриса сосредоточилась на работе и сейчас снимается в фильме «Битва моторов» вместе с Юрой Борисовым и Иваном Янковским.
В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова