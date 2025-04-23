Кудрявцева призналась, что Гордон запретила ей защищать Седокову

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями своего общения с подругой Катей Гордон, признавая, что их мнения по поводу ситуации вокруг Анны Седоковой часто расходятся. Об этом пишет «Voice».
Кудрявцева выразила поддержку Седоковой, отметив, что обвинять человека без фактов — неправильно.
Однако Катя Гордон, которая выступает против певицы из-за личной обиды, предупредила Леру о последствиях, если та решит защитить Седокову. Несмотря на разногласия, Кудрявцева подчеркнула, что они с Гордон научились находить компромиссы и продолжают поддерживать друг друга в дружбе.
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«Мы не знаем, что на самом деле происходило в семье Яниса Тиммы и Анны Седоковой», — сказала она.
Однако Катя Гордон, которая выступает против певицы из-за личной обиды, предупредила Леру о последствиях, если та решит защитить Седокову. Несмотря на разногласия, Кудрявцева подчеркнула, что они с Гордон научились находить компромиссы и продолжают поддерживать друг друга в дружбе.
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Дарья Осипова