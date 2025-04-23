Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Нищеброд»? Отец Яниса Тиммы опроверг слова Седоковой о финансах сына

«Нищеброд»? Отец Яниса Тиммы опроверг слова Седоковой о финансах сына

Отец Тиммы заявил, что его сын содержал Седокову и оплачивал её капризы
Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Отец Яниса Тиммы Райтис заявил, что Анна Седокова говорит неправду: по словам певицы, ей приходилось содержать мужа, и якобы финансовая сторона стала одной из причин развода пары.
«Седокова сейчас активно формирует общественное мнение, пытаясь убедить аудиторию, что Тимма был нищебродом, и семью содержала она. Это фальсификация фактов», — отметил Райтис.
Он также рассказал, что в браке Анна и Янис купили пять квартир — все они были оформлены на имя Седоковой. Отец баскетболиста пояснил, что в 2021 году его сын продал свои люксовые автомобили стоимостью полмиллиона евро — все деньги от продажи Тимма перевёл на счёт экс-жены. Спустя год спортсмен продал квартиру в Риге, за которую получил 580 тыс. евро. Деньги баскетболист также отдал Анне.

По словам Райтиса, Янис оплачивал всё, что желала Седокова. Бывший супруг арендовал для артистки виллу в США, выплачивал зарплату сотрудникам, которые работали в магазине одежды Анны. Вдобавок ко всему, отец спортсмена вспомнил, как Анна продала элитную квартиру в ЖК «Алые паруса» рыночной стоимостью 150 млн рублей накануне развода с Янисом.

Ранее Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы, в котором рассказала, что потеряла любимого человека.

Читайте также:

«Вернулась растоптанной, но меня залюбили»: Седокова рассказала о реалити-шоу в Дубае

Трусы, носки и миски для собаки: отец Тиммы обвинил Седокову в продаже дорогих вещей сына

«Он очень милый!»: Анна Седокова откровенно высказалась о симпатии к 23-летнему актёру
#сша
#деньги
#евро
#автомобили
#отец
#интервью
#счёт
#спортсмен
#певица
#брак
Паулина Андреева удалила последнее фото с Бондарчуком после объявления о разводе
23 апреля 2025, 09:34

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Паулина Андреева решила удалить последнее фото с Федором Бондарчуком из своего блога после того, как весной 2025 года пара объявила о разводе.
В своих социальных сетях экс-супруги посвятили друг другу прощальный пост, в котором не раскрыли причины расставания, но подчеркнули, что остаются в хороших отношениях и будут совместно воспитывать своего сына.

«Все меняется. Изменилась и наша история», — отметили они.

После этого поклонники заметили, что публикация и фотография с Федором исчезли из аккаунта Паулины, что стало символом ее стремления оставить в прошлом отношения с режиссером.

Сразу после расставания актриса сосредоточилась на работе и сейчас снимается в фильме «Битва моторов» вместе с Юрой Борисовым и Иваном Янковским.

В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кудрявцева призналась, что Гордон запретила ей защищать Седокову

Татьяна Брухунова благодарит Евгения Петросяна за внимание и заботу

«Оказалось очень болезненным»: Айза сделала 10 операцию на груди
#история
#пост
#супруги
#фотография
#актриса
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кудрявцева призналась, что Гордон запретила ей защищать Седокову
23 апреля 2025, 08:50

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями своего общения с подругой Катей Гордон, признавая, что их мнения по поводу ситуации вокруг Анны Седоковой часто расходятся. Об этом пишет «‎Voice».
Кудрявцева выразила поддержку Седоковой, отметив, что обвинять человека без фактов — неправильно.

«Мы не знаем, что на самом деле происходило в семье Яниса Тиммы и Анны Седоковой», — сказала она.

Однако Катя Гордон, которая выступает против певицы из-за личной обиды, предупредила Леру о последствиях, если та решит защитить Седокову. Несмотря на разногласия, Кудрявцева подчеркнула, что они с Гордон научились находить компромиссы и продолжают поддерживать друг друга в дружбе.

Читайте также:

Татьяна Брухунова благодарит Евгения Петросяна за внимание и заботу

«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме

Марк Богатырев вышел в свет без «ограничивающего» обручального кольца поговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц
#свет
#смерть
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Татьяна Брухунова благодарит Евгения Петросяна за внимание и заботу
23 апреля 2025, 08:15

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Telegram-канал @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова публично выразила благодарность Евгению Петросяну за его внимание и заботу.
В своем блоге она поделилась, что Петросян радует ее без повода, отметив, что внимание бесценно. Татьяна показала роскошный букет сирени, который стал подарком от супруга.

Несмотря на значительную разницу в возрасте (44 года) и критику со стороны общественности, супруги уже пять лет вместе и воспитывают двух детей — сына Вагана и дочь Матильду. Брухунова редко комментирует свои отношения, но в этот раз не смогла удержаться от теплых слов о Петросяне.

Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Оказалось очень болезненным»: Айза сделала 10 операцию на груди

«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме

Кольцо на пальце: Алина Кабаева вновь заставила публику обсуждать ее личную жизнь
#жизнь
#супруги
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Оказалось очень болезненным»: Айза сделала 10 операцию на груди
23 апреля 2025, 05:33

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Блогер Айза еще в прошлом году призналась, что сделала уже 10 операцию на грудь. Звезда решалась ложиться под нож после неудачных изменений, которые делали врачи.
По признанию бывшей жены рэпера Гуфа, она уже устала от больничной койки. К тому же некоторые операции проходят болезненно.

«Когда меня оперировали, то нашли капсулы, в которых хранились мои силиконовые импланты, вынутые в 2011 году. То есть мне не вытащили капсулы, и не пришили на место определенные мышцы. Понимаете? Помимо того, что мне делали реконструкцию, так мне еще и мышцы пришивали. Опять же говорю, я импланты не вставляла. У меня непереносимость», — рассказала Айза.

«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме
«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме

В прошлый раз блогер обратилась к хирургу Дмитрию Мельникову. Последний подробно рассказал о том, что пришлось пережить звезде. Как пишет Starhit, Айза наконец-то осталась довольна изменениями.

«Установить импланты. Потом — удалить. Пережить годы сомнений, боли и попыток вернуть свою форму. И однажды — в зеркале наконец увидеть не просто грудь, а себя. Когда Айза после нашей операции сказала: „Теперь у меня грудь, которую хочется показать!“ — для меня это не просто благодарность. Это смысл! Спасибо за доверие!» — поведал врач.

Мельников является популярным хирургом среди отечественных звезд. Например, доктор занимался бюстом жены Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко.

Читайте также:

Кольцо на пальце: Алина Кабаева вновь заставила публику обсуждать ее личную жизнь

«Закрывать могут, кстати, разные группы»: Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты от шоу «Суперстар!»

«На Курта Кобейна похож»: Лера Кудрявцева назвала исполнителя хита «Гламур» nkeeei крашем
#врач
#операции
#блогер
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме
23 апреля 2025, 02:33

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Молодая невеста Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба разоткровенничалась с публикой и поговорила об интиме со своим избранником. Тема поднялась из-за постоянной критики, с которой сталкивается девушка. Многие считают ненормальной столь большую разницу в возрасте пары.
«Вам противно иметь кекс с дедом?» — прямолинейно спросил у девушки один из подписчиков.

Сама Аврора с юмором отвечает на критику хейтеров.

«Вы знаете, насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот, как-то не пошло дело… Наверное, все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна… Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз все хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!» — заявлет Киба.

Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе
Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе

Обсудив интим, девушка высказалась о свадьбе с Лепсом. По признанию Авроры, она в детстве никогда не метала о замужестве. При этом если бракосочетание состоится, то это должна быть свадьба года.

«А вообще просто улететь на Мальдивы на месяц, я бы точно не отказалась! Хотелось всегда наверное просто таких же отношений, как у моих родителей», — рассуждает Аврора.

Сам Григорий уже думает о венчании с Кибой, а еще несколько лет назад Лепс признавался, что хочет еще детей. С бывшей супругой певец состоял в браке 21 год. То время он называет счастливым, а жену называет стеной на своей стеной.

Читайте также:

Кольцо на пальце: Алина Кабаева вновь заставила публику обсуждать ее личную жизнь

«Я нигде не буду играть и стану бомжом»: Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать

Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми
#певец
#жизнь
#свадьба
#девушка
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате