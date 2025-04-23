«Нищеброд»? Отец Яниса Тиммы опроверг слова Седоковой о финансах сына

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
Отец Яниса Тиммы Райтис заявил, что Анна Седокова говорит неправду: по словам певицы, ей приходилось содержать мужа, и якобы финансовая сторона стала одной из причин развода пары.
«Седокова сейчас активно формирует общественное мнение, пытаясь убедить аудиторию, что Тимма был нищебродом, и семью содержала она. Это фальсификация фактов», — отметил Райтис.Он также рассказал, что в браке Анна и Янис купили пять квартир — все они были оформлены на имя Седоковой. Отец баскетболиста пояснил, что в 2021 году его сын продал свои люксовые автомобили стоимостью полмиллиона евро — все деньги от продажи Тимма перевёл на счёт экс-жены. Спустя год спортсмен продал квартиру в Риге, за которую получил 580 тыс. евро. Деньги баскетболист также отдал Анне.
По словам Райтиса, Янис оплачивал всё, что желала Седокова. Бывший супруг арендовал для артистки виллу в США, выплачивал зарплату сотрудникам, которые работали в магазине одежды Анны. Вдобавок ко всему, отец спортсмена вспомнил, как Анна продала элитную квартиру в ЖК «Алые паруса» рыночной стоимостью 150 млн рублей накануне развода с Янисом.
Ранее Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы, в котором рассказала, что потеряла любимого человека.
Читайте также:
«Вернулась растоптанной, но меня залюбили»: Седокова рассказала о реалити-шоу в Дубае
Трусы, носки и миски для собаки: отец Тиммы обвинил Седокову в продаже дорогих вещей сына
«Он очень милый!»: Анна Седокова откровенно высказалась о симпатии к 23-летнему актёру
Анастасия Чубина