Ивана Урганта заметили в России

Ивана Урганта заметили на корпоративе на курорте «Абзаково» в Башкирии
Иван Ургант (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Покинувший Россию телеведущий Иван Ургант выступил в качестве ведущего на корпоративе, который прошёл на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».



Отмечается, что корпоратив организовал разработчик программного обеспечения, который пожелал видеть Урганта ведущим вечера. Других подробностей о мероприятии не раскрывается.

Ранее Ургант выступал с программой «Живой Ургант» на курорте Форте-деи-Марми в Италии. В творческом вечере 9 августа он шутил о работе на Первом канале и исполнял переделанные популярные песни. В программе также принимали участие юморист Александр Гудков, актриса и юмористка Екатерина Варнава и популярные музыканты.

Анастасия Чинкова

