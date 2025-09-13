Ивана Урганта заметили в России
Покинувший Россию телеведущий Иван Ургант выступил в качестве ведущего на корпоративе, который прошёл на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».
Отмечается, что корпоратив организовал разработчик программного обеспечения, который пожелал видеть Урганта ведущим вечера. Других подробностей о мероприятии не раскрывается.
Ранее Ургант выступал с программой «Живой Ургант» на курорте Форте-деи-Марми в Италии. В творческом вечере 9 августа он шутил о работе на Первом канале и исполнял переделанные популярные песни. В программе также принимали участие юморист Александр Гудков, актриса и юмористка Екатерина Варнава и популярные музыканты.
Читайте также: