Ивана Урганта заметили в России

13 сентября 2025, 14:05

Ивана Урганта заметили на корпоративе на курорте «Абзаково» в Башкирии

Иван Ургант (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Покинувший Россию телеведущий Иван Ургант выступил в качестве ведущего на корпоративе, который прошёл на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».