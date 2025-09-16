«Нож в руках»: Ивангай прокомментировал обвинения Марьяны Ро в изнасиловании

16 сентября 2025, 23:09

Ивангай заявил, что обвинения в изнасиловании Марьяны Ро ложные

Ивангай (Фото: Telegram / @eoguy)

После резонансных обвинений со стороны Марьяны Ро, назвавшей Ивана Рудского (известного как Ивангай) насильником, блогер решил не отмалчиваться и опубликовал ответ в своём Telegram-канале. Он категорически отрицает утверждения бывшей девушки и называет их ложью.





По словам Рудского, интимная близость между ними всегда происходила по обоюдному согласию, и более того — инициатором зачастую выступала сама Марьяна.





«Утверждает, что всё происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором», — написал он.

«Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — рассказал он.