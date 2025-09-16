«Нож в руках»: Ивангай прокомментировал обвинения Марьяны Ро в изнасиловании
Ивангай заявил, что обвинения в изнасиловании Марьяны Ро ложные
После резонансных обвинений со стороны Марьяны Ро, назвавшей Ивана Рудского (известного как Ивангай) насильником, блогер решил не отмалчиваться и опубликовал ответ в своём Telegram-канале. Он категорически отрицает утверждения бывшей девушки и называет их ложью.
По словам Рудского, интимная близость между ними всегда происходила по обоюдному согласию, и более того — инициатором зачастую выступала сама Марьяна.
«Утверждает, что всё происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором», — написал он.Блогер также заявил, что именно он пытался завершить отношения, однако девушка якобы не давала ему уйти, прибегая к манипуляциям. По его словам, Марьяна неоднократно угрожала причинить себе вред.
«Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — рассказал он.Что касается заявлений об употреблении наркотиков, Рудской уверяет: он не склонял Марьяну к курению. По его словам, девушка сама просила не делать этого в одиночестве, говоря, что «так делают только наркоманы». Комментируя тему лекарств, Ивангай добавил, что речь шла о прописанном средстве от бессонницы.