«Иванка?»: Кирилл Туриченко раскрыл имена, которые выбрал с женой для будущего ребёнка

30 ноября 2025, 21:57

Кирилл Туриченко рассказал, как хочет назвать своего ребёнка

Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

На концерте «Иванушек International» Кирилл Туриченко вместе с супругой планируют устроить гендер-пати прямо на сцене. В связи с этим артист поделился с журналистами новым подробностями — пара уже обсуждает имена для будущего ребёнка. Об этом сообщает Super.





По словам Кирилла, с женским именем всё уже почти определено.





«Для девочки у нас есть варианты. Если девочка — Иванка, я хотел бы, или Елизавета», — рассказал он.

«Для мальчика — не знаю», — признался музыкант.

«Лев!» — выкрикнули участники «Иванушек», вызвав улыбку у Кирилла.