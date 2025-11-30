«Иванка?»: Кирилл Туриченко раскрыл имена, которые выбрал с женой для будущего ребёнка
На концерте «Иванушек International» Кирилл Туриченко вместе с супругой планируют устроить гендер-пати прямо на сцене. В связи с этим артист поделился с журналистами новым подробностями — пара уже обсуждает имена для будущего ребёнка. Об этом сообщает Super.
По словам Кирилла, с женским именем всё уже почти определено.
«Для девочки у нас есть варианты. Если девочка — Иванка, я хотел бы, или Елизавета», — рассказал он.А вот с именем для мальчика супруги пока не определились.
«Для мальчика — не знаю», — признался музыкант.
Коллеги по группе решили помочь с выбором и предложили своё решение.
«Лев!» — выкрикнули участники «Иванушек», вызвав улыбку у Кирилла.