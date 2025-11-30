Ставки приняты: в «Иванушках International» поспорили о поле будущего ребёнка Кирилла Туриченко
Перед трогательным моментом гендер-пати, который Кирилл Туриченко и его супруга Дарья проведут прямо на концерте «Иванушки International», в коллективе разгорелся настоящий азарт. Об этом сообщает Super.
Участники группы решили устроить небольшой спор — кто угадает пол малыша?
Ещё до выхода на сцену музыканты, общаясь с журналистами, начали по-доброму подшучивать друг над другом и делать ставки.
«Ты на мальчика, а ты на девочку? Тысяч 50 готов поставить? Или вы вдвоём — 100, а один — 50?» — улыбаясь, обсуждали участники группы «Иванушки», соглашаясь, что событие одинаково важно для всех их как для большой творческой семьи.Дарья и Кирилл признались, что хотели разделить эмоции этого момента не только между собой, но и с коллегами и преданными поклонниками — поэтому и решили устроить объявление пола ребёнка прямо на концерте.