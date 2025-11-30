«Потратила деньги на украшения»: Алёна Водонаева высмеяла скандал с квартирой Ларисы Долиной
Алёна Водонаева не удержалась от иронии и прокомментировала громкий скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной.
В Instagram* блогерша опубликовала пост, в котором в шутливой форме «примерила» ситуацию на себя.
Она написала, что «потратила все деньги на украшения, находясь под влиянием мошенников», и теперь «просит суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как не осознавала свои действия и не могла ими руководить».
Таким образом Водонаева тонко намекнула на дело народной артистки, которая добилась через суд возвращения своего жилья.
Напомним, 27 ноября Второй кассационный суд оставил в силе решения Хамовнического суда и Мосгорсуда — квартира стоимостью 112 млн рублей снова перешла Ларисе Долиной. Со стороны покупательницы, Полины Лурье, уже прозвучало намерение обжаловать вердикт в Верховном суде.
Читайте также: