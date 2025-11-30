Достижения.рф

«Потратила деньги на украшения»: Алёна Водонаева высмеяла скандал с квартирой Ларисы Долиной

Алёна Водонаева пародией «прошлась» по делу Ларисы Долиной
Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева не удержалась от иронии и прокомментировала громкий скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной.



В Instagram* блогерша опубликовала пост, в котором в шутливой форме «примерила» ситуацию на себя.

Она написала, что «потратила все деньги на украшения, находясь под влиянием мошенников», и теперь «просит суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как не осознавала свои действия и не могла ими руководить».

Таким образом Водонаева тонко намекнула на дело народной артистки, которая добилась через суд возвращения своего жилья.

Напомним, 27 ноября Второй кассационный суд оставил в силе решения Хамовнического суда и Мосгорсуда — квартира стоимостью 112 млн рублей снова перешла Ларисе Долиной. Со стороны покупательницы, Полины Лурье, уже прозвучало намерение обжаловать вердикт в Верховном суде.

Софья Метелева

