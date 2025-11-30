«Почерк как произведение искусства»: Меган Маркл восхитила поклонников каллиграфией
Меган Маркл снова подогрела интерес аудитории — на свежих снимках герцогиня Сассекская продемонстрировала свои навыки каллиграфии. Об этом сообщает Daily Mail.
Её почерк украсил этикетки на баночках мёда и наборе закладок, выполненных вручную.
На одной из кожаных закладок — надпись «fell asleep here» («уснул здесь»), что особенно покорило поклонников.
Красивый почерк Меган — не случайность и не хобби «по настроению». Ещё в 2004–2005 годах она преподавала каллиграфию и занималась оформлением подарков и переплётом книг в магазине Paper Source в Беверли-Хиллз, когда только начинала путь в актёрстве. Позже Маркл работала внештатным каллиграфом и даже написала приглашения для свадьбы Робина Тика и Паулы Паттон.
Интерес к рукописным посланиям она сохраняет до сих пор. Меган не раз говорила, что считает красивый почерк «уходящим, но бесценным искусством». Фанаты уже видели её каллиграфию раньше — например, в 2019 году, когда она вручную написала благодарственное письмо писателю Мэтту Хейгу, восхитившись его книгой.
Читайте также: