«Почерк как произведение искусства»: Меган Маркл восхитила поклонников каллиграфией

Меган Маркл показала свой почерк — фанаты в восторге
Меган Маркл снова подогрела интерес аудитории — на свежих снимках герцогиня Сассекская продемонстрировала свои навыки каллиграфии. Об этом сообщает Daily Mail.



Её почерк украсил этикетки на баночках мёда и наборе закладок, выполненных вручную.

На одной из кожаных закладок — надпись «fell asleep here» («уснул здесь»), что особенно покорило поклонников.

Красивый почерк Меган — не случайность и не хобби «по настроению». Ещё в 2004–2005 годах она преподавала каллиграфию и занималась оформлением подарков и переплётом книг в магазине Paper Source в Беверли-Хиллз, когда только начинала путь в актёрстве. Позже Маркл работала внештатным каллиграфом и даже написала приглашения для свадьбы Робина Тика и Паулы Паттон.

Интерес к рукописным посланиям она сохраняет до сих пор. Меган не раз говорила, что считает красивый почерк «уходящим, но бесценным искусством». Фанаты уже видели её каллиграфию раньше — например, в 2019 году, когда она вручную написала благодарственное письмо писателю Мэтту Хейгу, восхитившись его книгой.

Софья Метелева

