Иванка Трамп появилась на свадьбе миллиардера Безоса в платье за 787 тысяч рублей

27 июня 2025, 16:24

Иванка Трамп (Фото: Инстаграм* @ivankatrump)

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп появилась на свадьбе одного из богатейших людей в мире в наряде за сотни тысяч рублей, сообщила газета Daily Mail.