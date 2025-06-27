Иванка Трамп появилась на свадьбе миллиардера Безоса в платье за 787 тысяч рублей
Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп появилась на свадьбе одного из богатейших людей в мире в наряде за сотни тысяч рублей, сообщила газета Daily Mail.
43-летняя дочь американского лидера Дональда Трампа пришла на ужин миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лоренс Санчес, который состоялся под открытом небом у церкви Мадонна-дель-Орто. Она надела светло-розовое мини-платье люксового бренда Oscar de la Renta. В личном блоге Иванка опубликовала фото в наряде, украшенном пайетками и объемными лепестками цветов вишни. Отмечалось, что стоимость платья достигает практически 10 тысяч долларов (порядка 787 тысяч рублей).
Фотомодель дополнила образ нюдовым макияжем, уложила волосы в легкие аккуратные локоны и выбрала в качестве украшений сияющие серьги пусеты.
Известно, что знаменитости сбежали в первый день празднования торжества Безоса и Санчес. Вечеринка закончилась раньше из-за грозы.
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