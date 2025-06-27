Симоньян обратилась к Киркорову

27 июня 2025, 16:25

Симоньян поддержала Киркорова, призвавшего прекратить гонения на Карапетяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/@msimonyan)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала Филиппа Киркорова, который призвал прекратить гонения на задержанного в Армении бизнесмена, главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.





Симоньян прокомментировала обращение поп-короля к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Говоря о задержании предпринимателя, певец напомнил политику об одной из ветхозаветных заповедей.





«А что ему наши заповеди, Филипп? Они его не касаются», — прокоментировала главред RT.