Симоньян обратилась к Киркорову

Симоньян поддержала Киркорова, призвавшего прекратить гонения на Карапетяна
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/@msimonyan)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала Филиппа Киркорова, который призвал прекратить гонения на задержанного в Армении бизнесмена, главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.



Симоньян прокомментировала обращение поп-короля к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Говоря о задержании предпринимателя, певец напомнил политику об одной из ветхозаветных заповедей.

«А что ему наши заповеди, Филипп? Они его не касаются», — прокоментировала главред RT.

Напомним, 18 июня в Армении на два месяца арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна, обвинив в призывах к захвату власти после его выступления в поддержку Армянской апостольской церкви.
Екатерина Коршунова

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