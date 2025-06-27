Симоньян обратилась к Киркорову
Симоньян поддержала Киркорова, призвавшего прекратить гонения на Карапетяна
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала Филиппа Киркорова, который призвал прекратить гонения на задержанного в Армении бизнесмена, главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Симоньян прокомментировала обращение поп-короля к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Говоря о задержании предпринимателя, певец напомнил политику об одной из ветхозаветных заповедей.
«А что ему наши заповеди, Филипп? Они его не касаются», — прокоментировала главред RT.
Напомним, 18 июня в Армении на два месяца арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна, обвинив в призывах к захвату власти после его выступления в поддержку Армянской апостольской церкви.